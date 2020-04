Sửa nghị định 20: Hồi tố thuế có thật sự 'nguy hiểm' theo như Bộ Tài chính?

"Vấn đề là phải sòng phẳng, sai phải sửa. Nếu doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế, chuyển giá thì 1 đồng cũng phải thu, nhưng đây là thu sai, doanh nghiệp không chuyển giá, không ăn bớt” – Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Basico, nêu quan điểm về việc hồi tố khoản thuế 2017, 2018 thu sai của doanh nghiệp.

Tuy vậy, trong thời điểm hiện tại, việc nâng mức khống chế từ 20% lên 30% cũng cơ bản xử lý được vướng mắc của doanh nghiệp. Điều này cho thấy Chính phủ đã có sự lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp và có sự tiếp thu, sửa đổi.

* Các DN bày tỏ mong muốn Chính phủ cho áp dụng hồi tố đối với những khoản thuế đã đóng của năm 2017, 2018, đặc biệt trong tình hình khó khăn do dịch bệnh Covid-19 . Thế nhưng, Bộ Tài chính vẫn không chấp nhận với lý do, việc này không thuộc trường hợp để đảm bảo lợi ích chung của xã hội để được hồi tố. Theo ông, cơ sở pháp lý cho việc hồi tố liệu có đảm bảo không?

Với lý lẽ của Bộ Tài chính, tôi thấy vấn đề được nêu lên hoàn toàn không đúng. Bộ Tài chính chỉ căn cứ vào một trường hợp là vì “lợi ích chung” mà bỏ qua trường hợp nữa là vì “quyền lợi của tổ chức”. Không những thế, việc hồi tố này còn vì cả hai lợi ích, ngoài vì các doanh nghiệp, thì còn vì cả “lợi ích chung”. Tôi chỉ nêu một ví dụ nhỏ để mọi người cùng hiểu. Tập đoàn Điện lực Việt Nam vì Nghị định 20 mà phải nộp thêm cả khoảng 500 tỉ đồng tiền thuế, dẫn tới tăng giá điện. Như thế, lợi ích chung của người dùng phải nộp tiền “oan” để bù vào khoản này cho ngành điện. Khi ấy, người bị ảnh hưởng sẽ là hàng triệu con người trên đất nước này, đâu phải chỉ riêng một đối tượng nào.

Thực tế, việc hồi tố cũng đã có tiền lệ nhiều lần trong trường hợp tương tự. Ví dụ năm 2014, Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã có quy định cho phép doanh nghiệp hồi tố áp dụng chuyển đổi ưu đãi do chấm dứt ưu đãi theo điều kiện xuất khẩu do thực hiện cam kết với WTO cho các năm trước đó. Khoản thuế chênh lệnh do áp dụng quy định này sau đó được chính Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư 151/2014/TT- BTC là "khoản thuế nộp thừa và được hoàn lại hoặc bù trừ với nghĩa vụ thuế của các năm sau".