Sữa TH sử dụng ống hút sinh học, thân thiện với môi trường

Hai dòng sản phẩm sữa đầu tiên sử dụng ống hút sinh học thay thế cho ống hút sử dụng một lần được Tập đoàn TH công bố đã triển khai thành công từ ngày 24.6.2019 vừa qua, cũng là bước đi tiên phong của doanh nghiệp này trong hành trình: Trân quý mẹ thiên nhiên, xây dựng TH phát triển bền vững.

Theo TH công bố, chất liệu sản xuất ống hút là nhựa sinh học IngeoTM PLA (Polylactic Acid IngeoTM 2003D) và BioPBSTM (Polybutylene succinate BioPBSTM FZ91) nguồn gốc từ thực vật như ngô, sắn, mía... là những nguồn tài nguyên có thể tái tạo được khác với loại ống hút nhựa truyền thống nguồn gốc từ nguyên liệu hóa thạch, không thể tái tạo.

Nhựa sinh học PLA và ống hút thân thiện này được sản xuất theo quy trình tiêu thụ ít năng lượng hơn từ nguồn nguyên liệu hóa thạch (như dầu mỏ, than đá) và phát thải lượng khí nhà kính thấp hơn so với quá trình sản xuất ống hút nhựa thông thường.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc, mỗi năm VN thải ra 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, thói quen sử dụng ống hút nhựa dùng một lần vẫn gia tăng khắp mọi nơi. Giải pháp ống hút nhựa sinh học của TH góp phần giảm đáng kể lượng rác thải nhựa, tác động tích cực tới nhận thức và hành động trong cộng đồng doanh nghiệp, khuyến khích khách hàng thay đổi hành vi tiêu dùng chung tay bảo vệ môi trường.

Theo Tập đoàn TH, ống hút sữa thân thiện với môi trường được nhập khẩu từ Bio-Eco - nhà sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường uy tín hàng đầu châu Á, trụ sở tại Thái Lan. Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến, trong đó thành phần IngeoTM PLA đạt chứng nhận phân hủy sinh học ở điều kiện xử lý công nghiệp theo tiêu chuẩn khắt khe EN 13432 của châu Âu được cấp bởi DIN CERTCO, và thành phần BioPBSTM đạt chứng nhận phân hủy sinh học ở điều kiện xử lý công nghiệp theo tiêu chuẩn EN 13432 của châu Âu được cấp bởi Vincotte.

Thành phần IngeoTM PLA được chứng nhận theo hai tiêu chuẩn khác của Mỹ là: chứng nhận phân hủy sinh học ở điều kiện xử lý công nghiệp do BPI cấp dựa trên tiêu chuẩn ASTM D6400-12 và chứng nhận “OK Biobased” 4 sao do TÜV Austria cấp theo tiêu chuẩn ASTM D6866. Đây là bậc sao cao nhất của chứng nhận này cho vật phẩm có hàm lượng thành phần từ tài nguyên có thể tái tạo 80% trở lên.

Ống hút nhựa sinh học sẽ được ứng dụng rộng rãi trên các dòng sản phẩm của TH

Các chứng chỉ được cấp bởi DIN CERTCO, Vincotte, TÜV Austria và BPI là những tổ chức chứng nhận uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Ở Việt Nam, ống hút của Bio-Eco vượt qua quy trình kiểm tra khắt khe, được đánh giá an toàn cho người sử dụng khi đáp ứng đầy đủ quy định về tiêu chuẩn an toàn đối với vật liệu tiếp xúc với thực phẩm của VN do Bộ Y tế ban hành (QCVN 12-1:2011/BYT).