Sức hút lớn của Golden Future City

Dự án thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng nhờ tích hợp giá trị sinh lời vượt trội, pháp lý minh bạch và đặc biệt là tiến độ thi công thần tốc.

Khu đô thị mới đang thành hình

Chỉ sau hơn một tháng thi công, hình hài của một khu đô thị Golden Future City đang dần hiện rõ ngay trung tâm huyện Bàu Bàng. Hiện nay, nhiều tuyến đường nội khu của Golden Future City rộng từ 7-15 mét đã được trải nhựa, bó vỉa hè và trồng cây xanh. Công viên trung tâm cũng đã đưa vào sử dụng và các hạng mục còn lại tiếp tục được chủ đầu tư gấp rút thực hiện, không chỉ đảm bảo chất lượng cuộc sống cho cư dân mà còn góp phần gia tăng giá trị cho dự án.

Ngoài tốc độ làm hạ tầng nhanh chóng và đồng bộ, Golden Future City còn chinh phục nhiều khách hàng do tọa lạc ngay cửa ngõ vào khu công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, trung tâm thị trấn Lai Uyên. Nhìn trên bản đồ, có thể thấy Golden Future City được bao quanh bởi nhiều khu đô thị lớn, trường học, trung tâm hành chính, trung tâm thể dục thể thao, chợ và các khu công nghiệp. Cùng với hệ thống giao thông đã và đang đầu tư hiện đại, kết nối xuyên suốt tới thành phố Thủ Dầu Một, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên. Vì vậy, giới đầu tư đánh giá sở hữu đất nền tại Golden Future City không chỉ giúp chủ nhân nhanh chóng thu lợi nhuận từ việc khai thác kinh doanh thương mại mà giá trị bất động sản cũng sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Chị Mỹ Ngọc (TP.HCM), cho biết quá bất ngờ khi thấy hạ tầng của Golden Future City thi công nhanh đến như vậy. Bởi hơn một tháng trước xuống đây, dự án mới ở giai đoạn san lấp mặt bằng nhưng giờ mọi thứ đã hoàn thiện và chỉn chu. “Đó là lý do thuyết phục tôi giữ chỗ ngay hai nền sau khi đã ‘mục sở thị’ dự án”, chị Ngọc chia sẻ và cho biết thêm Golden Future City còn có pháp lý rõ ràng, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư cũng như khách hàng có nhu cầu an cư tại đây.

Đón sóng đầu tư

Theo giới quan sát, làn sóng đầu tư bất động sản Bình Dương đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ về các đô thị phía Bắc như thị xã Bến Cát, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên,… Trong đó, Bàu Bàng được đánh giá là điểm sáng mới đầy tiềm năng.

Một góc xanh mướt trong khu đô thị Golden Future City

Nguyên nhân bên cạnh hệ thống giao thông đang tăng cường đầu tư, giúp cải thiện khả năng kết nối thì tốc độ đô thị hóa và sự hình thành của các khu công nghiệp lớn như Bàu Bàng, Tân Bình, Cây Trường, Lai Hưng, cảng cạn ICD,… cũng là cơ sở để các nhà đầu tư tin tưởng bất động sản Bàu Bàng sẽ bứt phá trong tương lai, nhất là đối với phân khúc đất nền và bất động sản công nghiệp.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Real), cho biết so với các khu vực khác, Bàu Bàng nắm giữ vị thế quan trọng, đầu mối giao thương cửa ngõ phía Bắc tỉnh Bình Dương với TP.HCM, các tỉnh miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Đặc biệt, Bàu Bàng cũng đang tập trung nhiều khu công nghiệp, thu hút vốn FDI và dân số cũng đang tăng trưởng khá nhanh.

“Gần đây, nhiều tập đoàn lớn như Kumho Asiana, Sunwood Vina, Polytex Far Eastern… liên tục rót vốn vào Bàu Bàng sẽ tạo nên hiệu ứng tích cực thu hút thêm đầu tư, đồng thời tạo động lực giúp kinh tế - xã hội và nhất là bất động sản bùng nổ, tương tự như những gì đã xảy ra ở thị xã Thuận An hay Dĩ An”, bà Oanh chia sẻ.

Golden Future City tương lai sẽ trở thành đô thị năng động ngay trung tâm Bàu Bàng

Trên thực tế, nhờ sự phát triển công nghiệp và hạ tầng, Dĩ An, Thuận An đã thu hút nhiều tập đoàn lớn rót vốn đầu tư, kéo theo dân cư đến làm ăn, sinh sống đông đúc và đẩy giá bất động sản tăng cao. Hiện giá đất tại Dĩ An, Thuận An đang giao dịch ở mức 30-40 triệu đồng/m2, trong khi vài năm trước chỉ tầm 10 triệu đồng/m2. Tham chiếu theo đó, với ưu thế về vị trí, hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ cùng sự phát triển của công nghiệp, có thể dự báo giá đất tại Bàu Bàng sẽ nhanh chóng tiệm cận với Dĩ An hay Thuận An.

Golden Future City đang được Kim Oanh Real giới thiệu ra thị trường với mức giá chỉ từ 610 triệu đồng/nền và thanh toán linh hoạt nhiều đợt nên những khách hàng ít vốn vẫn có thể tham gia đầu tư. Đặc biệt, khi giao dịch thành công, khách hàng còn có cơ hội “rinh” về nhiều phần quà hấp dẫn như Honda SH Mode, Honda Vision, Honda Blade,…

Hiện tại, Golden Future City chỉ còn chưa tới 100 sản phẩm có vị trí tuyệt đẹp, đều nằm trên những trục đường chính của dự án. Đây là cơ hội cuối cùng dành cho khách hàng đang mong muốn làm chủ một bất động sản vừa an toàn, vừa giàu tiềm năng sinh lời trong thời điểm cuối năm.