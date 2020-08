Sức nóng bất động sản Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - nơi dừng chân tin cậy

Vĩnh Phúc là tỉnh trọng điểm trong vùng kinh tế Bắc bộ, cửa ngõ phía tây Hà Nội, được định hướng là thành phố trẻ vệ tinh thủ đô khi chỉ cách Hà Nội khoảng 50km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 25km. Đây cũng là tỉnh nằm trong top 10 tỉnh/thành phố giàu có bậc nhất Việt Nam với GDP đứng top 10 toàn quốc, đạt 87 triệu/người/năm.

Với phương châm “Tất cả các nhà đầu tư đến tỉnh Vĩnh Phúc đều là công dân của tỉnh Vĩnh Phúc”, cùng lợi thế, tiềm năng và các chính sách thông thoáng, Vĩnh Phúc được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn bậc nhất hiện nay.

Vĩnh Phúc ghi dấu ấn mạnh với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 62,15%. Toàn tỉnh có 11 khu công nghiệp với các tên tuổi như Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam, Piaggio, Sumitomo, Jahwa Vina… Ngành dịch vụ - du lịch chiếm 29,57% với nhiều khu nghỉ dưỡng, du lịch, khách sạn, sân golf: Heron Lake Coures & Resort,...

Về lĩnh vực bất động sản, Vĩnh Phúc trở thành điểm sáng khi xu hướng dịch chuyển đầu tư về các tỉnh thành lân cận thủ đô có dấu hiệu tăng mạnh thời gian qua. Điều này xuất phát từ thực tế quỹ đất thủ đô ngày càng khan hiếm và đắt đỏ. So với các tỉnh lân cận, sẽ không quá lời khi đánh giá Vĩnh Phúc đang hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Nắm bắt thời cơ đó, một số tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản đã, đang và sắp xuất hiện tại vùng đất này, tạo ra làn sóng đầu tư mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vingroup, Sun Group, TMS Group… đang rót vốn đầu tư nhiều dự án tầm cỡ mang đến cho thị trường bất động sản Vĩnh Phúc luồng gió sôi động hơn bao giờ hết.

Giới chuyên gia đánh giá, thực tế này giúp thị trường bất động sản Vĩnh Phúc trở nên hấp dẫn, đầy tính cạnh tranh, giá trị sinh lời sẽ cao hơn. Do đó, dư địa tăng giá lớn, thậm chí gấp đôi, gấp ba… tạo nên lực hút đầu tư mạnh mẽ rõ nét tại thời điểm này.

Lợi thế sản phẩm đầu tư an toàn

Theo giới đầu tư, xu hướng mua đất nền có sổ đỏ, diện tích trên dưới 100 m2, shophouse đang đặc biệt “nóng”, trong đó thành phố Vĩnh Yên được đánh giá là địa phương có nhiều dự án đầu tư bất động sản và người dân tìm đến mua nhiều nhất. Trong bức tranh ấy, sự xuất hiện của dự án TMS Homes Wonder World tại thành phố Vĩnh Yên được xem là “điểm sáng” trong quá trình khai phá “mảnh đất màu mỡ” này.

Phối cảnh dự án TMS Homes Wonder World Bắc Hà Nội

Đầu tháng 7.2020, tại Lễ khởi công dự án, ông Nguyễn Việt Thung - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc TMS Group nhấn mạnh: “TMS Homes Wonder World tại thành phố Vĩnh Yên được TMS Group xác định là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai trong năm 2020. Với tất cả những tiềm năng phát triển của địa phương cùng thế mạnh dự án, chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng, công trình khi hoàn thành sẽ trở thành biểu tượng đầu tư của thị trường khu vực phía Bắc Hà Nội với không gian sống xanh, giá trị sinh thái bền vững và đặc biệt là thế giới tiện ích đặc sắc dành riêng cho cư dân”.

Nằm trong vùng lõi trung tâm thành phố, TMS Homes Wonder World là khu đại đô thị duy nhất nằm trên trục giao thông huyết mạch TP.Vĩnh Yên với các con đường chính như Lê Hồng Phong, Lam Sơn, Quốc lộ 2A. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới sân bay Nội Bài với 15 phút, các khu du lịch nổi tiếng như Tam Đảo, Đại Lải chỉ với 30 phút. Trải rộng trên tổng diện tích 154 ha, dự án được quy hoạch đồng bộ với hơn 100 tiện ích đẳng cấp, bao gồm: Kiến trúc cầu kính trên mặt nước đầu tiên tại miền Bắc, biển hồ nước ngọt quy mô lớn, bến du thuyền, bể bơi vô cực bốn mùa, spa Onsen, chợ làng nghề, đại siêu thị mega mall, khu vườn Sakura, sân tập Golf, khách sạn 5 sao, trường học liên cấp quốc tế, bệnh viện quốc tế… Đặc biệt, khuôn viên dự án được bao bọc bởi hồ điều hòa rộng 38 ha mang đến không gian sống lý tưởng, an toàn cho cư dân với an ninh tuyệt đối nhờ hệ thống camera và bảo vệ đa lớp.

Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các nhà đầu tư cũng như khách hàng mua nhà cần có sự sàng lọc kỹ lưỡng trong việc lựa chọn dự án, cũng như lựa chọn cho mình loại hình sản phẩm đầu tư an toàn. Thực tế này mang đến lợi thế lớn cho những chủ đầu tư có tiềm lực mạnh và uy tín, đặc biệt thương hiệu TMS Group đã tạo niềm tin cho thị trường qua những dự án bất động sản chất lượng.