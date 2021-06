Tài khoản 686868 tại HDBank - ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Cả nước chung tay để chiến thắng đại dịch

Ngày 5.6, HDBank vinh dự được bộ Tài chính, Kho Bạc Nhà nước chấp thuận là một trong những ngân hàng tiếp nhận các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước cho Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19.

HDBank kính mời quý khách hàng và người thân trong và ngoài nước cùng chung tay ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 bằng cách chuyển khoản như sau:

Tài khoản nhận ủng hộ trong nước:

Tên tài khoản: Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19

Số tài khoản tại HDBank: 686868 (VND hoặc USD hoặc EUR)

Tài khoản nhận ủng hộ nước ngoài:

Account name: Fund for vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019

Account number (VND or USD or Eur): 686868

Beneficiary Bank: HOCHIMINH City Development Joint Stock Commercial Bank

Swift code: HDBCVNVX

Với mỗi đóng góp của quý khách hàng đều có ý nghĩa cho sự an toàn hơn cho bản thân, gia đình chúng ta, cho cộng đồng và cả xã hội. Cùng nhau góp phần đưa Việt Nam chiến thắng đại dịch Covid-19.

Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 ra mắt ngày 5.6 đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Ngay tại lễ ra mắt, các tổ chức, doanh nghiệp, bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước đã đóng góp cho quỹ số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Bên cạnh việc ủng hộ bằng tin nhắn, website www.vietnamkhoemanh.vn cung cấp thêm kênh đóng góp của đông đảo người dân vào Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 với thông điệp Vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã ủng hộ 100 tỉ đồng

Tại lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, trong số các doanh nghiệp đóng góp cho quỹ, doanh nghiệp của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã ủng hộ 100 tỉ đồng. Đây là sự nối tiếp chuỗi hoạt động thiện nguyện của các đơn vị do nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo điều hành. Những đóng góp của bà Phương Thảo cùng các doanh nghiệp của bà không ồn ào mà lặng lẽ, nhưng rất ý nghĩa và đầy nhân văn.

Riêng trong năm 2020, HDBank là ngân hàng tiên phong hỗ trợ tài chính cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, trong đó dành 24.000 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; dành 10.000 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, khách hàng cá nhân mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo…

Còn với Viejet, hãng hàng không này thực hiện hàng trăm chuyến bay giải tỏa hành khách khỏi những vùng bị ảnh hưởng của dịch, vận chuyển miễn phí y bác sĩ, trang thiết bị y tế phòng chống dịch… Bản thân bà Phương Thảo đã trích từ quỹ từ thiện cá nhân mua tặng hàng triệu khẩu trang phòng dịch cho người dân các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức.

Nhân viên của của nữ tỉ phú đã tổ chức bếp ăn từ thiện dành cho những người bán vé số, lượm ve chai, chạy xe ôm trong nhiều giai đoạn của mùa dịch. Mỗi ngày bếp ăn từ thiện nấu hàng nghìn suất ăn dành cho người nghèo, tổng số lên tới một trăm nghìn suất ăn. Các món ăn được thay đổi từng ngày, thêm 1 hộp sữa tươi hoặc trứng gà, trái cây để giúp bà con tăng cường sức khỏe trong mùa dịch.

Bà Phương Thảo chia sẻ: “Chúng ta cùng nỗ lực để cuộc sống sớm trở lại bình thường, để trẻ em được đến trường; cùng quan tâm đến sức khỏe của người dân, cho mọi người được hạnh phúc, khỏe mạnh bên gia đình; cùng phục hồi kinh tế cho các doanh nghiệp, nhà máy được mở cửa trở lại và mở cửa nhiều hơn, để tạo ra ngày càng nhiều công ăn việc làm cho lao động. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, nỗ lực không mệt mỏi để mang lại những giá trị mới, mang lại những giấc mơ vì một Việt Nam phát triển, giàu mạnh, hạnh phúc và một thế giới tốt đẹp hơn”.

Ngoài việc chung tay phòng chống Covid-19, bà Phương Thảo còn được biết đến là người đã đưa ra sáng kiến thực hiện chương trình “Chắp cánh yêu thương” trao học bổng, trao quà cho trẻ em tại các trại trẻ mồ côi, khuyến khích trẻ em nghèo đến trường và trao áo ấm mùa đông cho trẻ ở vùng sâu vùng xa. Tạp chí danh tiếng châu Á Tatler đã vinh danh bà trong số 110 nhân vật có ảnh hưởng nhất tại châu Á về công tác thiện nguyện.

Mới đây, nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã được trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh - Huân chương cao quý nhất của Cộng hòa Pháp. Đại sứ Pháp gọi đó là “phần thưởng cho sự nghiệp và nhân cách xuất sắc của bà”.