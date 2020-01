Tài sản 5 tỉ phú USD của Việt Nam đạt 14,4 tỉ USD

Theo Forbes, tỉ phú dẫn đầu tại Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - hiện có khối tài sản trị giá 7,6 tỉ USD, tăng thêm 1 tỉ USD so với đầu tháng 3.2019 khi công bố danh sách tỉ phú trên thế giới năm 2019. Nếu so với giá trị tài sản của ông Vượng vào năm 2013 khi lần đầu được Forbes công nhận tỉ phú USD là 1,5 tỉ USD thì giá trị tài sản của vị tỉ phú này đã tăng lên 5 lần. Thứ hạng tạm thời của ông Phạm Nhật Vượng trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh hiện tại là 242 so với vị trí trước đó là 239.