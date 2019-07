Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1,5 tỉ USD

Giàu thứ 204 thế giới

Theo ghi nhận của tạp chí Forbes đến hết ngày 27.7, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - có tổng tài sản trị giá 8,1 tỉ USD và xếp ở vị trí 204 trên danh sách tỉ phú hiện tại của thế giới. Trước đó, trong danh sách tỉ phú thế giới năm 2019 được tạp chí này công bố chính thức đầu tháng 3 vừa qua, ông Vượng đứng ở vị trí 239 với tổng tài sản trị giá 6,6 tỉ USD. Như vậy sau gần 5 tháng, tài sản của tỉ phú dẫn đầu Việt Nam trên sàn chứng khoán này đã tăng thêm 1,5 tỉ USD và tăng thêm 35 bậc.

Tài sản của ông Vượng gia tăng không lạ khi các cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup và công ty con trên sàn chứng khoán tăng giá khá mạnh trong thời gian qua. Hiện VIC của Vingroup đứng ở mức 122.100 đồng/cổ phiếu, cao hơn gần 22,6% so với mức 100.400 đồng/cổ phiếu vào đầu năm nay. Tương tự, cổ phiếu VRE của Công ty cổ phần Vincom Retail thuộc VIC đang có giá 37.400 đồng/cổ phiếu, tăng 30% so với giá 28.800 đồng/cổ phiếu của ngày đầu năm. VHM của Công ty cổ phần Vinhomes có giá 87.500 đồng/cổ phiếu, tăng thêm gần 7% so với giá 82.000 đồng/cổ phiếu vào đầu năm 2019.

Tỉ phú thứ hai của Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet - được Forbes ghi nhận hiện có tài sản trị giá 2,48 tỉ USD và đứng ở vị trí 1.012 trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới. So với tổng tài sản trị giá 2,3 tỉ USD vào đầu tháng 3 thì tài sản của nữ tỉ phú này cũng tăng thêm 180 triệu USD. Giá cổ phiếu VJC của Vietjet đang ở mức 133.000 đồng, cao hơn 14% so với đầu năm. Ngược lại, cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP.HCM, nơi bà Thảo cũng đang sở hữu trực tiếp và gián tiếp khá nhiều cổ phiếu, đang có giá 26.050 đồng và giảm gần 8% so với giá đầu năm. Mặc dù tài sản gia tăng nhưng không quá lớn nên vị trí xếp hạng của bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện tại lại giảm xuống 1.012 so với thứ hạng 1.008 trong bảng chính thức đầu năm.

Riêng với ông Trần Bá Dương - Chủ tịch của Tập đoàn ô tô Trường Hải - Forbes ghi nhận giá trị tài sản hiện tại đạt 1,72 tỉ USD, tăng 200 triệu USD so với hồi tháng 3.2019. Tuy nhiên thứ hạng của ông Trần Bá Dương cũng sụt mất đi 77 bậc xuống 1.426. Cổ phiếu ô tô Trường Hải hiện vẫn chưa niêm yết trên sàn chứng khoán nên không có nhiều thông tin về biến động giá.

2 tỉ phú USD mới sụt giảm tài sản

Đối với hai tỉ phú mới của Việt Nam lần đầu tiên được Forbes đưa vào danh sách người giàu nhất hành tinh năm 2019 hiện có nhiều thay đổi về thứ hạng lẫn tài sản. Trong đó ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Ngân hàng Techcombank - hiện có tài sản trị giá 1,56 tỉ USD, thấp hơn 140 triệu USD so với tháng 3.2019. Đi kèm tài sản sụt giảm thì vị trí xếp hạng của ông Hồ Hùng Anh từ thứ 1.349 trước đó hiện cũng xuống thứ 1.566, tụt 217 bậc.

Tài sản tỉ phú Hồ Hùng Anh hiện sụt giảm so với tháng 3.2019 Techcombank

Tương tự, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan - tài sản cũng sụt đi 20 triệu USD xuống 1,28 tỉ USD so với tài sản 1,3 tỉ USD vào tháng 3.2018. Vị trí xếp hạng hiện nay của ông Quang là 1.814 thay cho mức 1.717 trước đó.

Cả ông Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang đều có nhiều sở hữu tại Ngân hàng Techcombank và Tập đoàn Masan. Thế nhưng từ đầu năm đến nay, cổ phiếu TCB của Techcombank giảm từ mức 25.600 đồng/cổ phiếu xuống 20.800 đồng/cổ phiếu trong khi MSN của Masan tăng không đáng kể từ 78.600 đồng/cổ phiếu lên 80.900 đồng/cổ phiếu. Đây là nguyên nhân chính khiến tài sản trên sàn chứng khoán của hai tỉ phú này sụt giảm.