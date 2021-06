Tâm điểm đô thị Huế: Shophouse An Cựu City

Nơi đây sẽ hình thành tuyến phố thương mại sầm uất, quy tụ chuỗi ẩm thực, dịch vụ, giải trí, công nghệ, thời trang… hàng đầu, thu hút người dân và du khách.

Vị trí đắc địa, sầm uất

Shophouse nằm tại vị trí đẹp nhất Khu đô thị An Cựu City (TP.Huế), tiếp giáp 2 trục đường chính là Hoàng Quốc Việt và Võ Nguyên Giáp, nối liền các trục khu quy hoạch An Vân Dương - trung tâm hành chính, thương mại mới tại Huế với biển Thuận An.

Sự xuất hiện của 168 căn shophouse An Cựu City mang lại làn gió mới, góp phần sôi động thị trường bất động sản Huế. Đặc biệt, dãy shophouse còn đắc địa khi đối diện Trung tâm thương mại Aeon Mall sắp khởi công trên đường Võ Nguyên Giáp.

Theo biên bản ghi nhớ giữa Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cuối tháng 2.2021, Công ty này đầu tư trên 150 triệu USD xây dựng Aeon Mall ngay trong năm 2021.

Aeon Mall và dãy shophouse sẽ góp phần nâng cao giá trị khu vực, trở thành tuyến phố thương mại sầm uất bậc nhất tại TP.Huế.

Cùng với việc TP.Huế đẩy mạnh đầu tư đồng bộ hạ tầng, chuỗi shophouse chính là đòn bẩy thu hút đầu tư, nâng tầm giá trị bất động sản khu vực, trở thành tâm điểm TP.Huế.

Shophouse sẽ tái hiện một đại lộ Champs-Élysées sầm uất của Pháp, hay như một khu phố Maria Theresia hoa lệ tại Áo.

Phối cảnh tổng thể dự án Shophouse An Cựu City

Thiết kế shophouse đa dụng

Những năm gần đây, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm không gian sống xanh, tiện ích xứng tầm và kinh doanh hiệu quả. Từ đó, những đô thị kết hợp đầy đủ tiêu chí sinh thái - tiện ích - liền kề trung tâm luôn nằm trong tầm ngắm của nhà đầu tư thông minh.

Shophouse An Cựu City là dự án mang lại giá trị kép về nơi an cư chất lượng và đầu tư sinh lời. Với quyết tâm đó, IMG Huế đầu tư giai đoạn 2 - shophouse An Cựu City với việc bắt tay với các đơn vị uy tín như CIAC, công ty thiết kế hàng đầu nước Ý với bàn tay trực tiếp của kiến trúc sư Michael, thiết kế cảnh quan LandArch, trang bị đồng bộ thang máy Nhật Hitachi và điện năng lượng mặt trời áp mái.

Shophouse An Cựu City với 168 căn với phong cách bán cổ điển châu Âu là sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và thanh lịch, sang trọng và tiện nghi.

Với diện tích 93 - 102m²/căn, shophouse tối ưu công năng sử dụng, tầng 1 và 2 không gian mở rộng rãi cho kinh doanh. Tầng 3 gồm phòng khách hiện đại; nhà bếp và phòng ăn tiện nghi, thiết kế hợp lý.

Tầng 4 với 2 phòng ngủ tinh tế mang lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Tầng 5 được bố trí phòng thờ rộng rãi, tĩnh lặng và riêng biệt.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái

Quy hoạch trung tâm đô thị mới

Khu shophouse còn kế thừa những tiện ích An Cựu City đã hoạt động như hồ bơi thông minh 1.300 m² tiêu chuẩn châu Âu, 4 sân tennis tiêu chuẩn thi đấu, trường mầm non chất lượng cao, hồ sinh thái và công viên “lá phổi” xanh mang lại không khí trong lành.

Không chỉ người dân có nơi can cư chất lượng, môi trường tiện nghi, mà nhà đầu tư đồng hành với IMG Huế từ những ngày đầu, cũng nhận được quả ngọt về lợi nhuận khi giá An Cựu City đã gấp nhiều lần ban đầu.

Do đó, vào tháng 4.2021 IMG Huế giới thiệu giai đoạn 2 và dòng sản phẩm shophouse, giới đầu tư kỳ vọng đây tiếp tục là “gà đẻ trứng vàng” của An Cựu City, mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn cho những người nhạy bén, có tầm nhìn xa.

Bởi lẽ, Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia năm 2019 mà An Cựu City đạt được là bảo chứng cho chất lượng quy hoạch một biểu tượng của sự an cư và thịnh vượng đất cố đô.

Đây cũng là dự án đô thị đầu tiên và duy nhất đến nay tại Thừa Thiên Huế vinh dự nhận được giải thưởng này. Theo quy hoạch, An Cựu City rộng 32,2ha, trong đó shophouse có vị trí đẹp nhất khu đô thị, kết nối thuận tiện đến siêu thị Big C, Trung tâm thương mại Vincom, cầu ngói Thanh Toàn, chợ An Cựu, Bệnh viện Trung ương Huế, Ga An Cựu, Bến xe phía Nam…

Với địa thế lý tưởng trung tâm TP.Huế, kết nối sân bay Phú Bài, đón đầu quy hoạch mở rộng thành phố về hướng Đông Nam, An Cựu City mang lại tự hào cho IMG Huế khi kiến tạo môi trường sống lý tưởng.

Tại An Cựu City, chủ nhân an tâm tận hưởng những tiện ích hoàn hảo, cuộc sống an cư viên mãn, kinh doanh thịnh vượng, phát đạt tại shophouse - phố thương mại châu Âu trong lòng TP.Huế.