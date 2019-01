‘Tầm nhìn’ - thước đo giá trị của căn hộ cao cấp

Nói đến giá trị sống của một căn hộ để ở, người mua nhà từ lâu vẫn luôn nhìn vào các tiêu chí như vị trí hay tiện ích để quyết định giá trị sở hữu. Thế nhưng, đối với một bất động sản cao cấp, giờ đây người mua còn quan tâm đến một thước đo quyết định giá trị đó là “tầm nhìn”. Và phần “khoảng không” này đang đem về một khoản lợi nhuận kinh doanh lớn cho nhiều thị trường trên thế giới. Tại New York, những dự án có hướng nhìn ra biển hay hồ có thể tăng tới gần 80% giá trị so với căn còn lại. Còn giới đầu tư tại Singapore, Sydney đều đang tranh giành những khu đất vàng quanh cảng hoặc vùng vịnh - những tâm điểm của sự phát triển nhà ở đô thị. Chính bởi lẽ đó mà từ khóa “tầm nhìn triệu đô” đang khá thịnh hành để ngầm so sánh giá trị của căn hộ có thể đáng giá bạc tỉ nếu sở hữu tầm nhìn đắt giá.