Tấn công chiếm đoạt tài khoản ngân hàng

Vào cuối tháng 12.2020, Công an Hà Nội đã khởi tố và bắt tạm giam nhóm Trần Đạo Nghĩa (21 tuổi), Bùi Ngọc Hải (20 tuổi), Nguyễn Ngọc Hải (19 tuổi), Dương Viết Hưng (17 tuổi), Nguyễn Thanh Phúc (22 tuổi), Nguyễn Chung Tú, Lê Doãn Dương (cùng 21 tuổi) và Nguyễn Minh Luật Phú (19 tuổi), cùng quê Quảng Trị, để điều tra về tội “sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

8 bị can trên tách làm ba nhóm phạm tội riêng biệt, nhưng đều chung thủ đoạn là chiếm tài khoản ngân hàng , Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ trong 1 tháng, các bị can đã chiếm đoạt khoảng 4.000 tài khoản ngân hàng, Facebook để chiếm đoạt số tiền 2 tỉ đồng.

Thủ đoạn của nhóm này là tạo website và liên kết với email cá nhân rồi gửi đến các Facebook khác nhờ like. Người dùng đăng nhập vào đường link, nhập tên tài khoản, mật khẩu Facebook thì bị chiếm đoạt. Sau đó, các nạn nhân bị mạo danh gửi tin nhắn cho bạn bè với nội dung nhờ nhận tiền. Khi nạn nhân đồng ý, nhóm tội phạm nhắn đường dẫn đăng nhập ngân hàng theo một đường link tạo sẵn và chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Hay nhóm Hải, Hưng và Phúc đã lập đường link giả có liên kết với email của nhóm bị can để thu thập thông tin tài khoản ngân hàng. Đồng thời, ba bị can lập nhiều tài khoản Facebook tuyển người giúp việc nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng. Những người đăng ký công việc, Hải và Hưng yêu cầu họ liên kết tài khoản ngân hàng với đường link để trả lương nhưng thật ra chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, mã OTP. Tương tự, nhóm của Tú, Dương, Phú đã thực hiện việc chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook rồi gửi tin nhắn cho bạn bè bị hại và nhờ chuyển tiền vào tài khoản mua tiền ảo của game đánh bạc (W88, Kingfun). Sau khi đánh bạc, Tú, Dương, Phú đổi từ tiền ảo trên game thành tiền đồng để tiêu xài.