Tận hưởng cuộc sống tiện nghi ven hồ Tây tại D’. El Dorado

Ngày nay, ngoài những yếu tố như vị trí, môi trường sống, uy tín chủ đầu tư thì yếu tố về dịch vụ tiện ích ngày càng trở thành một trong những tiêu chí quan trọng khiến khách hàng quyết định “xuống tiền”. Chính vì vậy, các chủ đầu tư không ngừng nỗ lực đưa thêm nhiều tiện ích vào dự án của mình để thu hút khách hàng. Một trong số đó có thể kể tới dự án D’. El Dorado của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện của D’. El Dorado

D’. El Dorado gồm 2 tòa tháp D’. El Dorado I và D’. El Dorado II tọa lạc tại nút giao ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân và Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công (quận Tây Hồ) với giao thông vô cùng thuận tiện, dễ dàng kết nối đến các tuyến phố chính tại trung tâm thành phố và chỉ mất vài phút để di chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài...

Đây được xem là một trong số ít mảnh đất “vàng” hiếm hoi cuối cùng tại Hà Nội với không gian sống vô cùng lý tưởng, một bước chạm hồ Tây, địa điểm huyệt đạo đầu rồng vượng phong thủy, nơi hội tụ linh khí của đất trời Thăng Long. Bên cạnh đó, hồ Tây được gọi là “lá phổi xanh” của Hà Nội với hơn 500ha mặt nước cùng hàng ngàn cây liễu phủ xanh mặt hồ. Ngoài ra hồ Tây là nơi được quy hoạch mang tầm vóc quốc tế với hàng loạt trụ sở các ban ngành, đại sứ quán và văn phòng các tổ chức.

Chính vì lý do đó, những dự án tại hồ Tây luôn tạo ra sức hút lớn đối khách hàng và cả những nhà đầu tư thông thái. Quy tụ tất cả những yếu tố đẹp nhất từ vị trí, không gian sống đến những tiện ích đẳng cấp… không khó hiểu khi mà dự án D’. El Dorado đã và đang tạo ra cơn sốt trên thị trường bất động sản.

Sống tiện nghi tại D’. El Dorado

Ngoài những giá trị nổi bật về không gian sống, D’.El Dorado còn được Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư và chăm chút đến những tiện ích nhỏ nhất để mang lại cho cư dân một cuộc sống đẳng cấp. Không kể đến những tiện ích ngoại khu như trường học các cấp, bệnh viện, nhà hàng, quán cafe... D’. El Dorado còn mang những tiện ích nội khu đẳng cấp đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Những nhu cầu từ ăn uống, vui chơi, mua sắm hay thể thao đều được đáp ứng ngay với nhà hàng, cà phê, phòng tập gym, bể bơi… ngay tại nội khu dự án.

Cư dân sẽ an tâm tận hưởng cuộc sống riêng tư, an toàn với đội ngũ an ninh được đào tạo chuyên nghiệp, hệ thống camera 24/7. Với tất cả những giá trị “vàng” mà D’. El Dorado có, cư dân có thể an tâm tận hưởng một cuộc sống đích thực với những giá trị sống hoàn hảo.