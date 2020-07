Tăng chi Quỹ Bình ổn, giữ ổn định giá xăng dầu

Theo Bộ Công thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 13.7 cụ thể như sau: 46,679 USD/thùng xăng RON95, giảm 0,161 USD/thùng, tương đương giảm 0,34% so với kỳ trước; 49,237 USD/thùng dầu diesel 0.05S, tăng 1,622 USD/thùng, tương đương tăng 3,41% so với kỳ trước; 42,670 USD/thùng dầu hỏa, tăng 0,585 USD/thùng, tương đương tăng 1,39% so với kỳ trước và 244,481 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S, tăng 10,88 USD/tấn, tương đương tăng 4,66% so với kỳ trước.