Tăng mức phạt vi phạm về thuế, hóa đơn

Theo TS Nguyễn Ngọc Tú, hiện chúng ta đang khuyến khích DN sử dụng hóa đơn điện tử, nhà nước khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển lên DN nên khả năng các vi phạm của họ chắc chắn sẽ tăng lên do chưa quen. Do đó, mức xử phạt hành chính trong thủ tục thuế, hóa đơn cần hợp lý và thận trọng. Có thể áp dụng lộ trình để DN quen dần.

Theo Bộ Tài chính, một trong những nguyên nhân số vụ vi phạm thuế tăng là do mức phạt tiền thấp, chưa đủ nghiêm khắc để người nộp thuế nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế đối với nghĩa vụ đăng ký thuế và khai các chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế . Trong khi số vụ vi phạm về hóa đơn lại ít hơn do mức phạt cao. Theo thống kê, từ năm 2014 đến 2018 số vụ vi phạm về thủ tục thuế tăng từ 34.837 vụ lên 192.174 vụ, tăng 5,5 lần; số vụ vi phạm về hóa đơn tăng từ 10.557 vụ lên 45.513 vụ, tăng 4,3 lần. Do đó cần tăng chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế, giảm thiểu các trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế trên 90 ngày với số tiền thuế trên 100 triệu đồng bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự.