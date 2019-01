Tăng xả Quỹ bình ổn để giữ ổn định giá xăng dầu

Theo tính toán của cơ quan quản lý, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày qua là 58,473 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5 RON 92), mức này đã tăng 5,115 USD/thùng, tương đương 9,59% so với kỳ trước; 60,492 USD/thùng xăng RON 95 (tăng 5,007 USD/thùng, tương đương 9,02% so với kỳ trước); 68,781 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 6,021 USD/thùng, tương đương 9,59% so với kỳ trước)...

Trước tình hình đó, liên bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng RON 95 là 300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 500 đồng/lít); trong khi đó xăng E5 RON 92 giữ nguyên như hiện hành (0 đồng/lít). Với dầu diesel, mức trích lập là 300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 800 đồng/lít); d ầu hỏa 300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 700 đồng/lít); d ầu mazút cũng trích lập 300 đồng/kg (kỳ trước trích lập 500 đồng/kg). Cùng với đó, mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu được áp dụng từ 15 giờ hôm nay như sau: xăng E5 RON 92 là 1.462 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 550 đồng/lít); xăng RON 95 645 đồng/lít (kỳ trước không chi sử dụng); dầu diesel là 430 đồng/lít (kỳ trước không chi sử dụng); dầu hỏa được chi 295 đồng/lít (kỳ trước không chi sử dụng); dầu mazút là 583 đồng/kg (kỳ trước không chi sử dụng). Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, cơ quan quản lý quyết định giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được giữ ổn định. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON 92 không cao hơn 16.272 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 17.603 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.909 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 14.185 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3.5S không cao hơn 13.275 đồng/kg.