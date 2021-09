Tạp chí Global Ecomonics vinh danh PVcomBank là ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2021

Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của PVcomBank trong mục tiêu mang tới những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất, giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống cho khách hàng mà ngân hàng đã và đang hướng đến.

The Global Economics là tạp chí phân tích kinh doanh và tài chính toàn cầu, cơ quan chủ quản là The Global Economics Limited, có trụ sở tại London, Anh. Từ năm 2019, tạp chí thành lập bộ giải thưởng Global Economics Awards với mục đích ghi nhận, tôn vinh các đơn vị, tổ chức có thành tích xuất sắc ở nhiều quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực hoạt động Tài chính, Ngân hàng, Bất động sản, Bảo hiểm và Năng lượng cũng như cung cấp các phân tích toàn diện về những thành tựu đáng ghi nhận nhất của các đơn vị trong quá trình tham gia hội nhập nền kinh tế toàn cầu.

The Global Economics đánh giá cao PVcomBank không chỉ ở hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh tài chính, am hiểu thị trường, khách hàng, mà còn bởi sự kiên định với sứ mệnh “khách hàng là trung tâm” để không ngừng sáng tạo, đổi mới, mang đến cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ, các giải pháp tài chính linh hoạt, đa dạng với phong cách chuyên nghiệp, tận tâm.

Đặc biệt, với mục tiêu số hóa các dịch vụ tài chính và phi tài chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, PVcomBank phát triển hơn 200 tính năng trên Ngân hàng số với những thao tác đơn giản, an toàn, bảo mật cao và hoàn toàn miễn phí. Trong thời gian gần đây, lượng giao dịch qua Ngân hàng số không ngừng tăng lên do PVcomBank thường xuyên chú trọng việc nâng cấp tính năng và dần thay thế các phương thức giao dịch truyền thống từ tiết kiệm trực tuyến với lãi suất hấp dẫn, quản lý tài chính hiệu quả, đến các ưu đãi tích lũy điểm qua chi tiêu và đổi quà hấp dẫn... Tính từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào tháng 4 đến nay, doanh số và số lượng thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng số PVcomBank trong quý 2 tăng gần 140 % so với bình quân các tháng trước đó. Huy động qua kênh tiết kiệm tăng 166% so với thời điểm tháng 3.2021 - trước khi thực hiện giãn cách xã hội - chiếm gần 6% tổng huy động toàn hàng.

Ngân hàng số PVcomBank giúp giải quyết các trở ngại về khoảng cách, thời gian với hơn 200 tính năng hoàn toàn miễn phí

Dịch Covid-19 bùng phát khiến ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa mọi lĩnh vực trở nên cần thiết - đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Nói cách khác, số hóa giúp ngành ngân hàng vừa đảm bảo sự lưu thông tiền tệ được thông suốt, vừa duy trì và đáp ứng được các nhu cầu giao dịch của khách hàng trong mọi bối cảnh - kể cả các giai đoạn giãn cách xã hội. Bối cảnh dịch bệnh đã thúc đẩy PVcomBank đẩy nhanh hơn tiến trình số hóa. Với PVcomBank, Ngân hàng số đã giải quyết các trở ngại về khoảng cách, thời gian với các tính năng, tiện ích đa dạng, dễ sử dụng. Điều đó đã tạo nên bước tiến quan trọng giúp PVcomBank thích ứng với sự vận động không ngừng của thị trường và đáp ứng mọi nhu cầu về giao dịch của khách theo cách đơn giản, nhanh chóng nhất.

“Số hóa là xu thế tất yếu của mọi lĩnh vực kinh tế đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, để hòa nhịp cùng sự chuyển đổi số của nền kinh tế, ngân hàng càng cần phải là lĩnh vực tiên phong. Làn sóng Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đã tác động khá tiêu cực lên sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành tài chính ngân hàng nói riêng. Song không phủ nhận đó cũng là tác nhân tác động tích cực, thúc đẩy tiến trình số hóa nhanh hơn bởi sự cấp thiết của việc duy trì hoạt động, lưu thông tiền tệ thường xuyên, liên tục. Đó là lý do PVcomBank xác định Ngân hàng số là chiến lược trong tâm, tập trung mọi nguồn lực để phát triển. Việc PVcomBank không ngừng nâng cấp tính năng tiện ích trên Ngân hàng số không nằm ngoài mục tiêu mang đến cho khách hàng các giải pháp tài chính an toàn cả về tài chính và về sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh”, đại diện PVcomBank cho biết.

Bên cạnh đó, thấu hiểu tâm lý lo lắng của khách hàng về mức độ an toàn khi sử dụng các giao dịch tài chính trên môi trường số, PVcomBank đã tập trung triển khai các giải pháp bảo mật đa lớp như Smart OTP, sinh trắc học tương thích với vân tay, nhận diện khuôn mặt... Các công nghệ bảo mật này giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng PV-Mobile Banking.

PVcomBank đã rất nhanh nhạy trong nắm bắt kịp thời xu hướng chuyển đổi số, chủ động và thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay và tạo cho mình cơ hội để phát triển thị phần, khách hàng. Trong quá trình đó, PVcomBank đã có những bước phát triển mạnh mẽ và thành tựu ở mảng Ngân hàng số khi không ngừng nâng cấp hạ tầng công nghệ, tối ưu hóa các tính năng, mang lại cho khách hàng sự trải nghiệm đa dạng tiện ích.