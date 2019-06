Tập đoàn BĐS TLM tài trợ kim cương cho chương trình Năng Đoạn Kim Cương

Chương trình Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 5 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 5.6.2019 và TP.HCM ngày 7.6.2019. Đây là sự kiện duy nhất trong năm với sự dẫn dắt của thầy Michael Roach - tác giả, nhà sáng lập Học viện Năng Đoạn Kim Cương.

Thầy Michael Roach trực tiếp làm diễn giả trong chương trình Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình Năng Đoạn Kim Cương 12 cấp độ do thầy Michael Roach trực tiếp biên soạn và giảng dạy tại 35 thành phố và 25 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Với chủ đề "12 công cụ để có mối quan hệ hoàn hảo trong kinh doanh và cuộc sống", chương trình sẽ phân tích, xây dựng giải pháp giúp học viên cải thiện, gìn giữ mối quan hệ với đối tác và cùng tạo ra những giá trị tích cực cho cả hai.

Sự kiện Năng Đoạn Kim Cương năm 2018 thu hút 2.000 học viên tham dự Theo bà Nguyễn Thị Thanh Tú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BĐS TLM, qua việc trở thành nhà tài trợ Kim cương, bà mong muốn mang đến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp trong việc xây dựng, phát triển các mối quan hệ xã hội, đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trong cuộc sống thường nhật. Đặc biệt, chủ đề lần này sẽ giải mã và mang đến những giải pháp hữu hiệu để phát triển mối quan hệ - yếu tố quan trọng góp phần mang đến thành công cho tất cả mọi người.

Là một Phật tử thuận thành, một doanh nhân thành đạt, bà Thanh Tú luôn tâm niệm: “Kinh doanh là phụng sự xã hội, hướng đến nhu cầu xã hội thì thành công sẽ theo đuổi bạn”. Minh chứng cho câu nói “Hướng đến nhu cầu của xã hội”, nhiều năm qua, bà Thanh Tú và Tập đoàn BĐS TLM đã âm thầm đóng góp nhiều hoạt động thiết thực cho công tác an sinh xã hội từ lĩnh vực giáo dục, y tế đến dân sinh… Trong đó có thể kể đến việc xây dựng hệ thống nước sạch tại các khu vực vùng sâu vùng xa, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, xây dựng cầu, xây dựng điểm trường tại vùng núi Tây Bắc…

Năng Đoạn Kim Cương (DCI) là chương trình thực tiễn truyền tải đến người học những tri thức từ kinh sách cổ do thầy Micheal Roach biên soạn, gồm 12 cấp độ. Mỗi cấp độ là một sự thức tỉnh về một lĩnh vực khác nhau giúp con người đạt được sự thông tuệ, niềm an vui với cuộc sống, hạnh phúc trong các mối quan hệ, và sự sung túc về tài chính. Tại Việt Nam, DCI đã thu hút sự quan tâm của hơn 10.000 học viên là những doanh nhân thành đạt, lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp - tinh hoa của xã hội. Sự kiện Năng đoạn Kim Cương cấp độ 5 năm 2019 do Tập đoàn BĐS TLM tài trợ chính hứa hẹn xác lập kỷ lục Guiness mới về số lượng người tham gia. Tại đây, các học viên sẽ có cơ hội giao lưu, khám phá những tri thức chân thực, mang đến một thế giới tinh thần phong phú cho bản thân và cho cả xã hội.