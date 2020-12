Tập đoàn Danh Khôi thu hút hơn 4.000 chuyên gia bán hàng đồng hành

Tại Đà Nẵng, Tập đoàn Danh Khôi đã mua lại 100% nguồn vốn từ Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier để chính thức trở thành chủ đầu tư dự án Sun Frontier và bắt tay triển khai dự án với tên gọi mới là The Royal - Boutique & Condo Da Nang. Cũng tại Đà Nẵng, Danh Khôi đã chính thức mua lại dự án Đà Nẵng Hotel & Resort Đà Nẵng từ Công ty CP Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước và đang tiến hành xây dựng dự án mới với tên gọi Aria Đà Nẵng Hotel & Resort.

Bên cạnh năng lực tài chính mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư Nhật Bản gồm: Sanei Architecture Planning Co., Ltd; G-7 Holdings INC và Anabuki Kosan Group, Tập đoàn Danh Khôi đã chọn đồng hành cùng các đối tác hàng đầu trong từng lĩnh vực, với mong muốn kiến tạo nên hàng loạt dự án có giá trị tối ưu nhất cho khách hàng và nhà đầu tư, có thể kể đến như: Central, DKO Architecture, Apave, Savills, CBRE, AKA, RitaVõ-Kohler, VPBank, PVcomBank…

Tập đoàn Danh Khôi hiện sở hữu trên 30 công ty thành viên với hơn 1.500 nhân sự chuyên nghiệp và gần 4.000 chuyên gia bán hàng đến từ các đơn vị phân phối tiếp thị uy tín trên thị trường. Hiện nay, tập đoàn đang áp dụng các ưu đãi hấp dẫn không chỉ dành cho khách hàng mà còn cho các chuyên gia bán hàng tham gia phân phối hai dự án The Aston Luxury Residence và Astral City.

Khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện kick off dự án

Astral City “chào sân” ấn tượng tại Bình Dương Diễn ra ngày 20.10, lễ “kick off” dự án phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City với sự tham gia của hơn 3.500 chuyên gia bán hàng. Đây là lễ ra quân có quy mô hoành tráng nhất với lực lượng chuyên gia bán hàng tham dự “khủng” nhất từ trước đến nay tại Bình Dương của Danh Khôi. DKRA Vietnam trong vai trò Tổng đại lý tiếp thị và phân phối Astral City đã ký kết hợp tác chiến lược phân phối dự án với các đơn vị “top đầu” thị trường như: DKRE, DKRP, DKRS, DKRT, Houze Agent, Phát Hưng, SG Holdings và Thiên Phúc.

Astral City là dự án phức hợp thương mại và căn hộ đẳng cấp bậc nhất Bình Dương. Dự án sở hữu 8 tòa tháp cao 40 tầng, tọa lạc mặt tiền quốc lộ 13, nơi sẽ trở thành trục đại lộ Dịch vụ - Thương mại - Tài chính lớn bậc nhất TP.Thuận An trong tương lai.

Không gian sống đẳng cấp tại Astral City

Lễ giới thiệu tòa tháp đầu tiên The Sirius cuối tháng 11 vừa qua ghi nhận 1.500 khách tham dự, tìm hiểu thông tin dự án trong khi chương trình chỉ giới thiệu 700 căn hộ cao cấp. Hiện tháp The Rigel đang được DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối giới thiệu với chính sách ưu đãi thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà. Trong đó, đợt đầu chỉ thanh toán 15% giá trị và 5% mỗi 6 tháng tiếp theo. Đặc biệt, Ngân hàng VPBank hỗ trợ tài chính với khoản vay lên đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng.

The Aston Luxury Residence - “Ngôi sao” rực rỡ giữa lòng phố biển

Khoảnh khắc ấn tượng tại sự kiện ra quân dự án The Aston Luxury Residence

Diễn ra ngày 16.10, sự kiện ra quân dự án The Aston Luxury Residence thu hút sự tham gia của hơn 1.200 chuyên gia bán hàng. Tại sự kiện, Tập đoàn Danh Khôi ký kết hợp tác với Công ty CP Bất động sản DKRD, đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền cùng các đơn vị phân phối chiến lược Asia New Time, DKRB, DKRP và DKRT.

Sự xuất hiện và tham gia của hơn 1.200 chuyên gia bán hàng là minh chứng rõ nét cho tiềm năng và sức hút khó cưỡng của The Aston Luxury Residence với đông đảo khách hàng đang tìm kiếm cơ hội an cư và đầu tư tại Nha Trang.

Trên tinh thần đó, ngày 21.11.2020, sự kiện ra mắt The Aston Luxury Residence diễn ra với sự tham dự của hơn 1.500 khách hàng và chỉ sau 2 giờ giao dịch, hơn 90% số lượng căn hộ trong giỏ hàng đã có chủ.

Không gian sống tương lai tại The Aston Luxury Residence

The Aston Luxury Residence sở hữu hệ sinh thái tiện ích chuẩn “5 sao” với hơn 30 tiện ích nội khu vượt trội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ dưỡng và giải trí như: 1.800m² phố đi bộ trên không đầu tiên xuất hiện tại Nha Trang, 400m² hồ bơi tràn vô cực, phòng gym, công viên nội khu rộng 2.000m², khu vui chơi trẻ em…