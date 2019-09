Tập đoàn Novaland với sứ mạng: Kiến tạo cộng đồng - Xây dựng điểm đến - Vun đắp niềm vui

NHIỀU GIẢI THƯỞNG UY TÍN VINH DANH TẬP ĐOÀN NOVALAND • Best Developer Vietnam 2019 - Nhà phát triển dự án BĐS tốt nhất Việt Nam 2019 (Dot Property) • Cổ phiếu NVL nằm trong Top VN30, Top 20 của rổ chỉ số phát triển bền vững VNSI (Hose) • Top 10 Chủ đầu tư BĐS Việt Nam uy tín nhất năm 2019 (Vietnam Report) • Top 51 nơi làm việc tốt nhất châu Á 2019 (HR - Asia) • Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2019 (Nhịp Cầu Đầu Tư) • Top 50 thương hiệu dẫn đầu 2019 (Forbes) GIẢI THƯỞNG DỰ ÁN TIÊU BIỂU • The Grand Manhattan: 1. Best Luxury Mixed-Use Development Vietnam 2019 (Dự án/Công trình phức hợp cao cấp tốt nhất Việt Nam 2019) (Dot Property) 2. 36 dự án dẫn đầu xu thế (Báo Đầu Tư) • NovaWorld Phan Thiết: Best Innovative Resort Landscape Architectural Design Vietnam 2019 (Dự án nghỉ dưỡng có thiết kế cảnh quan đột phá nhất Việt Nam 2019) (Dot Property) • NovaHills Mũi Né: 36 dự án dẫn đầu xu thế (Báo Đầu Tư) • Azerai Cần Thơ: Luxury Classic/Heritage Hotel, Luxury Sustainable Hotel (Asia Pacific Hotel Awards)