Tập đoàn TTC và Gulf (Thái Lan) khánh thành nhà máy điện mặt trời tại Tây Ninh

Ngày 19.6.2019, Tập đoàn TTC và Tập đoàn Năng lượng Gulf (Thái Lan) đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Điện mặt trời TTC số 01 và TTC số 02 tại Khu Công nghiệp Thành Thành Công thuộc ấp An Hội, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, Nhà máy Điện mặt trời TTC số 01 được xây dựng trên diện tích 69,5 ha, trong đó diện tích để lắp đặt hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời là 42,53 ha, có quy mô 68,8 MWp, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, chính thức bắt đầu thi công san lấp mặt bằng cùng các hạng mục vào ngày 25.5.2018. Sau gần 10 tháng thi công, dự án được đưa vào vận hành thương mại vào ngày 6.3.2019. Nhà máy cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia với sản lượng điện khoảng 106 triệu kWh/năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tương đương của khoảng 87.347 hộ dân, làm giảm thải ra môi trường khí CO2 khoảng 85,45 tấn/năm, tổng số lượng tấm pin được lắp đặt là 208.500 tấm, công suất mỗi tấm pin là 330 W.

Ông Sarath Ratanavadi - Giám đốc điều hành của Tập đoàn Phát triển Năng lượng GULF (Thái Lan) phát biểu tại sự kiện Nằm liền kề đó, Nhà máy Điện mặt trời TTC số 02 được xây dựng trên diện tích 50,06 ha, diện tích để lắp đặt hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời 39,22 ha với quy mô 50 MWp, với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Nhà máy chính thức bắt đầu thi công san lấp mặt bằng cùng các hạng mục vào ngày 10.8.2018 và chỉ sau hơn 8 tháng, dự án được đưa vào vận hành thương mại ngày 19.4.2019. Nhà máy cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia với sản lượng điện khoảng 78 triệu kWh/năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tương đương của khoảng 63.669 hộ dân, làm giảm thải ra môi trường khí CO 2 khoảng 62,29 tấn/năm, tổng số lượng tấm pin được lắp đặt là 151.500 tấm, công suất mỗi tấm pin là 330 W. Nằm liền kề đó, Nhà máy Điện mặt trời TTC số 02 được xây dựng trên diện tích 50,06 ha, diện tích để lắp đặt hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời 39,22 ha với quy mô 50 MWp, với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Nhà máy chính thức bắt đầu thi công san lấp mặt bằng cùng các hạng mục vào ngày 10.8.2018 và chỉ sau hơn 8 tháng, dự án được đưa vào vận hành thương mại ngày 19.4.2019. Nhà máy cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia với sản lượng điện khoảng 78 triệu kWh/năm, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tương đương của khoảng 63.669 hộ dân, làm giảm thải ra môi trường khí COkhoảng 62,29 tấn/năm, tổng số lượng tấm pin được lắp đặt là 151.500 tấm, công suất mỗi tấm pin là 330 W.

Đại diện Tập đoàn TTC cho biết, lý do chọn Gulf là đối tác liên doanh vì “Tập đoàn Gulf và TTC có tầm nhìn, giá trị cốt lõi tương đồng đó chính là Phát triển bền vững. TTC luôn chú trọng phát triển đồng bộ các dạng năng lượng, đặc biệt nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường, từ đó hoàn thiện chuỗi giá trị hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Do đó, hai dự án này chính thức khánh thành sẽ góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường ở mức tối đa có thể”.

Bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn TTC khẳng định, TTC luôn chú trọng phát triển đồng bộ các dạng năng lượng, đặc biệt nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường Cũng đồng quan điểm, đại diện của Tập đoàn Gulf khẳng định: “Gulf kỳ vọng sẽ cống hiến, tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng các nguồn năng lượng xanh - đặc biệt tại Việt Nam. Gulf muốn duy trì sự tăng trưởng liên tục ở đất nước các bạn bởi đây là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á và nhu cầu năng lượng được dự báo sẽ tăng với tốc độ cao”. Cũng đồng quan điểm, đại diện của Tập đoàn Gulf khẳng định: “Gulf kỳ vọng sẽ cống hiến, tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng các nguồn năng lượng xanh - đặc biệt tại Việt Nam. Gulf muốn duy trì sự tăng trưởng liên tục ở đất nước các bạn bởi đây là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á và nhu cầu năng lượng được dự báo sẽ tăng với tốc độ cao”.

Vị đại diện này còn cho biết, “Gulf đánh giá cao Tập đoàn TTC - đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và vinh dự khi được là đối tác liên doanh để triển khai hai Nhà máy này. Với vai trò là nhà đồng đầu tư, chúng tôi đảm nhiệm công tác giám sát địa điểm kỹ thuật và quản lý dự án năng lượng mặt trời. Đội ngũ nhân viên Gulf được chúng tôi luân chuyển từ trụ sở tại Thái Lan để làm việc toàn thời gian tại Việt Nam nhằm duy trì quy trình làm việc liên tục và đảm bảo tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng trong giai đoạn xây dựng và vận hành. Đồng thời, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn triển khai các dự án thành công, chúng tôi cam kết tập trung nguồn lực tốt nhất để vận hành hai Nhà máy an toàn - hiệu quả, đồng thời làm tiền đề cho sự hợp tác lâu dài giữa đôi bên.”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Hiện nay, với lộ trình trở thành một trong những tổ chức tư nhân hàng đầu về năng lượng sạch ở Việt Nam, Tập đoàn TTC là một trong những Nhà đầu tư tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo khi liên tiếp đưa vào vận hành thương mại các dự án điện mặt trời. Chỉ trong thời gian ngắn, ngành năng lượng TTC đã chính thức đóng điện và đưa vào vận hành thành công 7 Nhà máy thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo song song với việc vận hành chuyên nghiệp 16 Nhà máy thủy điện, 9 Nhà máy đồng phát nhiệt điện từ bã mía. Hiện nay, với lộ trình trở thành một trong những tổ chức tư nhân hàng đầu về năng lượng sạch ở Việt Nam, Tập đoàn TTC là một trong những Nhà đầu tư tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo khi liên tiếp đưa vào vận hành thương mại các dự án điện mặt trời. Chỉ trong thời gian ngắn, ngành năng lượng TTC đã chính thức đóng điện và đưa vào vận hành thành công 7 Nhà máy thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo song song với việc vận hành chuyên nghiệp 16 Nhà máy thủy điện, 9 Nhà máy đồng phát nhiệt điện từ bã mía.

Được biết, Tập đoàn Năng lượng Gulf là Tập đoàn sản xuất điện tư nhân lớn nhất Thái Lan, với danh mục sản phẩm bao gồm các dự án điện, dự án vận hành hơi nước và nước lạnh, và các lĩnh vực hoạt động kinh doanh liên quan khác. Hiện tại, Gulf có 26 dự án điện đang vận hành, đồng thời không ngừng mở rộng ra thị trường quốc tế.

Trong kế hoạch đã được ký kết, Gulf và Tập đoàn TTC đang lên kế hoạch phát triển một dự án điện gió khác (310 MW) và một dự án điện mặt trời khác (30 MW) cùng với Tập đoàn TTC tại tỉnh Bến Tre (Việt Nam).