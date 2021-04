Tàu Cát Linh - Hà Đông có kịp chạy vào 1.5?

Trước đó, ngày 23.4, Bộ GTVT đã có thư gửi tư vấn Pháp ACT khẩn trương xem xét để cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông . Một nguồn tin cho biết, phía ACT sẽ phải gửi đánh giá sang một Uỷ ban tại châu Âu với thời gian từ 10-15 ngày, trước khi cchứng nhận chính thức.

Ngày 26.4, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Hội đồng nghiệm thu nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với công tác đánh giá an toàn hệ thống của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Theo Bộ GTVT, tư vấn ACT hiện đã hoàn thành 13 báo cáo, trong đó đã ban hành Chứng nhận kiểm tra dự án và kết quả đã đánh giá đối với 263 nội dung chuyên ngành công trình; đánh giá cho 76 mối nguy hiểm, 31 chức năng an toàn, quản lý rủi ro của 11 chuyên ngành thiết bị; đánh giá sự thuần thục của nhân sự trong xử lý 10/63 tình huống khẩn cấp.

Tư vấn chỉ ra 16 nội dung khuyến cáo cần phải khắc phục, dến thời điểm trước 31.3, một số nội dung trong các khuyến cáo đã được thực hiện.

Chứng nhận an toàn của tư vấn Pháp ACT và Hội đồng nghiệm thu nhà nước là yêu cầu để vận hành chính thức tàu Cát Linh - Hà Đông

Bộ GTVT cũng cho rằng, do không đánh giá hết được thực trạng của dự án nên đã mất nhiều thời gian để làm rõ với Tổng thầu Trung Quốc , Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống để khôi phục các tài liệu trước năm 2017, dẫn tới đánh giá cấp giấy chứng nhận an toàn hệ thống gặp khó khăn, vướng mắc như hiện nay.