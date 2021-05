Techcombank ra mắt gói bảo hiểm mới, quy trình đơn giản với thời hạn đóng phí ngắn

Sản phẩm đặc biệt với quy trình đơn giản, quyền lợi y tế vượt trội, kế hoạch tích lũy hiệu quả.

Covid-19 khiến nhiều người quan tâm đến các phương án dự phòng cho sức khỏe

Trải nghiệm “Như ý”

Gói bảo hiểm An Gia Như Ý có quy trình tham gia đơn giản, thời gian đóng phí ngắn. Cụ thể: người mua chỉ cần 1 phút để trả lời 3 câu hỏi sức khỏe, không cần khám sức khỏe, không phải chứng minh tài chính. Ngoài ra, với thời hạn bảo hiểm dự kiến 15 năm, người mua có thể đóng phí từ 6 - 10 năm với điều kiện duy nhất là thời gian đóng phí bắt buộc là 3 năm đầu tiên.

Đây là những cải tiến vượt trội của Techcombank để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Nói về sản phẩm này, đại diện Techcombank cho hay: “Chúng tôi nhận thấy, khi giao dịch với các sản phẩm bảo hiểm, khách hàng thường mua sản phẩm mà họ có thể chưa hiểu rõ 100% và phải trải qua quy trình làm thủ tục đăng ký, thẩm định rất rắc rối với họ. Vì vậy, chúng tôi đã cải tiến ưu tiên đưa ra các tính năng của sản phẩm rất đơn giản. Đồng thời, khách hàng sẽ biết chính xác những gì họ đang mua, số tiền họ đang bỏ vào và những gì họ sẽ nhận lại. Đơn giản và hiệu quả là những khác biệt mà chúng tôi muốn khách hàng trải nghiệm thông qua sản phẩm này”.

Tham gia “An Gia Như Ý”, ngoài những quyền lợi bảo vệ sức khỏe, người mua bảo hiểm còn hưởng “lợi kép” ở quyền lợi tích lũy. Theo đó, khi tham gia, khách hàng sẽ hưởng lãi đầu tư từ Quỹ liên kết chung. Mức lãi suất tùy tình hình đầu tư thực tế của quỹ và đảm bảo không thấp hơn lãi suất đã cam kết. Ngoài ra, khách hàng còn được nhận các khoản thưởng duy trì hợp đồng 3% giá trị tài khoản cơ bản trung bình mỗi 3 năm. Khi đến những cột mốc quan trọng năm thứ 10 và 20 bạn cũng sẽ nhận thưởng lên đến 150% và 400% phí bảo hiểm cơ bản năm hợp đồng đầu tiên.

Bên cạnh quyền lợi trợ cấp nằm viện, quyền lợi bảo vệ sinh mạng của sản phẩm cũng tạo sự an tâm của khách hàng. Theo đó, trước tuổi 70, người đóng bảo hiểm sẽ được chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn máy bay với 300% số tiền bảo hiểm, 200% do tai nạn giao thông, tai nạn thang máy, hỏa hoạn và 100% do các lý do khác… Với những quyền lợi này, người đóng bảo hiểm sẽ giảm bớt nỗi lo tài chính cho gia đình trong những tình huống khẩn cấp nhất.

“An Gia” giữa mùa dịch

An Gia Như Ý là giải pháp dự phòng sức khỏe được nhiều người lựa chọn

Chị Lê Hồng Mai (40 tuổi), ngụ tại TP.HCM, chia sẻ: “Trước giờ tôi ít quan tâm đến việc dự phòng các rủi ro sức khỏe. Phần vì chỉ nghĩ đến những việc cần thiết và nghĩ đây là việc có thể để khi tài chính dư dả rồi tính nên lần lữa mãi. Thế nhưng, đại dịch đã khiến tôi thay đổi quan điểm vì ốm đau, thất nghiệp… có thể xảy đến bất cứ lúc nào, nhất là khi mình là trụ cột, thì cần có phương án dự phòng cho các tình huống cấp bách. Vì vậy, mới đây, tôi đã lên kế hoạch để chọn các gói bảo hiểm sức khỏe cho cả nhà.”

Rất nhiều người đã thay đổi quan điểm như chị Mai, nắm bắt được nhu cầu của khách hàng nên các ngân hàng, công ty bảo hiểm cũng nhanh chóng tung ra các gói bảo hiểm sức khỏe. Đơn cử như sản phẩm An Gia Như Ý của Techcombank được “thiết kế” với những quyền lợi bảo vệ vượt trội như: chi trả đến 3 triệu đồng/ngày nằm viện, tối đa lên đến 1.000 ngày trong suốt thời hạn hợp đồng. Mức chi trả sẽ tăng gấp đôi khi điều trị tại các khoa chăm sóc đặc biệt, đồng thời khách hàng sẽ thêm 20% quyền lợi trợ cấp nằm viện cho mỗi ngày nằm viện kể từ ngày thứ 6.

An Gia Như Ý vừa giúp người mua được bảo vệ sức khỏe toàn diện vừa có thể tích lũy tài chính hiệu quả

An Gia Như Ý do Techcombank liên kết với Manulife thiết kế với mục đích giúp khách hàng được bảo vệ toàn diện khi cần sự can thiệp của các biện pháp y tế

Thói quen của đại đa số người Việt là chưa quan tâm nhiều đến các giải pháp dự phòng sức khỏe và tài chính. Tuy nhiên, Covid-19 như một bài học trực quan khắc nghiệt khiến cho nhiều người buộc phải nhìn lại thói quen tưởng như vô hại này. Chưa bao giờ việc đảm bảo sức khỏe, tài chính lại được nhiều người ưu tiên nhiều trong bối cảnh thực tế có nhiều biến động như hiện nay.