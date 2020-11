TGĐ VinCommerce: 'Không có bất kỳ sự ưu ái nào dành riêng cho hàng hóa của Masan tại VinMart, VinMart+'

Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo VCM đã công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025 của hệ thống bán lẻ này, trong đó, bắt tay cùng các đối tác chiến lược nhằm tăng cường mức đầu tư, đổi mới sản phẩm và xây dựng mô hình hợp tác Win - Win.

Hàng hóa “Tươi ngon thượng hạng”

Sau gần 1 năm sáp nhập vào Tập đoàn Masan (Masan Group), VinCommerce đóng góp 23.678 tỉ đồng doanh thu trong 9 tháng, tức vượt 1 tỉ USD và chiếm 42,5% tổng doanh thu hơn 55.600 tỉ đồng của toàn hệ thống Masan. Trong đó, biên EBITDA trong quý 3/2020 cải thiện 3,7% so với cùng kỳ, cửa hàng VinMart+ đạt tăng trưởng like-for-like (LFL) 8,4% so với năm trước, lượng khách siêu thị bắt đầu phục hồi với tăng trưởng LFL hóa đơn/ngày là 9,3% so với quý trước. Xét về quy mô số lượng điểm bán, VinCommerce là nền tảng bán lẻ hiện đại đứng đầu tại Việt Nam với 122 siêu thị VinMart và 2.524 siêu thị mini VinMart+ (tính đến cuối tháng 9.2020) tại 58 tỉnh thành, đồng thời sở hữu hệ thống 14 nông trường sản xuất nông nghiệp công nghệ cao VinEco.

Sự thành công, thấu hiểu người tiêu dùng của VinCommerce cũng đem lại sự tăng trưởng vượt bậc cho những đối tác, mỗi tháng có tới hơn 30 triệu lượt khách hàng tiếp cận tới các mặt hàng của các đối tác sản xuất trong nước và quốc tế.

Hàng hóa được bày bán tại siêu thị VinMart

Theo kế hoạch chiến lược phát triển mới giai đoạn 2021-2025, VinCommerce đặt mục tiêu dẫn đầu về mạng lưới điểm bán, số lượng khách hàng với đa dạng mô hình bán lẻ. Trong đó, VinCommerce bắt tay cùng 100 đối tác chiến lược nhằm tăng cường mức đầu tư, đổi mới sản phẩm và xây dựng mô hình hợp tác Win - Win. VCM thực sự là lựa chọn số 1 để các nhà cung cấp cùng đồng hành, đáp ứng tiêu chí hàng hóa “Tươi ngon thượng hạng”, mang đến những lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam. Đến năm 2025, VCM hướng đến mục tiêu sở hữu 300 siêu thị VinMart, 10.000 cửa hàng VinMart+ tại khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, phục vụ 10 triệu khách hàng thân thiết.

Bình đẳng giữa các nhà cung cấp

Phát biểu tại Hội nghị, một số đối tác bày tỏ sự lo ngại có hay không sự ưu ái của chuỗi VinMart / VinMart+ dành riêng cho hàng tiêu dùng do Masan sản xuất. Ông Trương Công Thắng, Tổng giám đốc VinCommerce cho biết: “VinCommerce chỉ thành công khi các nhà cung cấp thành công. Quan điểm của chúng tôi là tất cả các nhà cung cấp đều bình đẳng và sự lựa chọn của người tiêu dùng là quyết định cuối cùng”.

Ông Trương Công Thắng, Tổng giám đốc VinCommerce chia sẻ tại Hội nghị Đối tác 2020

Trước đó, tại Đại hội Cổ đông thường niên 2020 của Masan Group, ông Trương Công Thắng cũng chia sẻ hàng hóa của Masan hiện chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chỉ khoảng 1%, trong hệ thống VinMart /VinMart+. Vì vậy, việc minh bạch chính sách và đảm bảo quyền lợi công bằng với các nhà cung cấp là yếu tố thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Win - Win, vì sự phát triển của ngành sản xuất và bán lẻ, cùng hướng tới mục tiêu chung - nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của gần 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam.

Với việc tích hợp mảng Tiêu dùng - Bán lẻ, Masan sẵn sàng chia sẻ các phản hồi của người tiêu dùng, sự thấu hiểu khách hàng đến nhà sản xuất, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm. Đại diện Masan cho biết: “Masan ngay lập tức có thể thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng thông qua hệ thống bán lẻ VinMart/VinMart+ của VinCommerce, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và tạo lợi thế cạnh tranh so với các nhà bán lẻ khác”.

Ban Lãnh Đạo VinCommerce tham gia buổi tọa đàm

Theo Masan, VinCommerce đang trên đà hướng đến mục tiêu hòa vốn trong quý 4/2020, tạo tiền đề cho việc mở rộng mạng lưới cửa hàng mạnh mẽ trong năm 2021. Hiện, Ban điều hành đang điều chỉnh mô hình hoạt động và hình thức bày trí bằng việc khai trương các cửa hàng thí điểm mới tại TP.HCM và Hà Nội. Các mô hình thí điểm này sẽ được áp dụng khi mở cửa hàng mới nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn.