Tháng 7 Vu lan, thương nhớ mùa hiếu hạnh

Tháng 7 mưa ngâu về báo hiệu một mùa Vu lan lại đến, mùa đại lễ của những người con kính dâng lòng hiếu đạo gửi đến các bậc sinh thành. Để chuẩn bị cho một mùa báo hiếu trọn vẹn nghĩa tình, hãy cùng chúng tôi điểm qua những việc ý nghĩa nhất nên làm dành tặng cha mẹ và người thân bạn nhé!

Cầu đá tại Hoa viên Bình An

Mua quà tặng

Thị trường quà tặng khá sôi động với nhiều mặt hàng, mẫu mã đa dạng từ đồ gia dụng, quần áo, phụ kiện đến thực phẩm, dịch vụ. Cho bà, cho mẹ là một chiếc váy, một chiếc khăn thời trang, cho phái nam là chiếc áo sơ mi, đôi kính lão mới hay chiếc gậy chống đa năng cho người lớn tuổi. Bên cạnh đó, không thể không kể đến tranh phong thủy, dòng tranh thu hút lượng lớn khách mua bởi tính trang nhã, nhẹ nhàng. Tranh chữ thư pháp, thủy mặc, mã đáo thành công,… giúp xua tà khí, điều hòa âm dương, mang lại may mắn, tài lộc và sức khỏe cho gia chủ. Các loại sâm nhung, tổ yến, thực phẩm chức năng,… cũng là lựa chọn tốt giúp cải thiện sức khỏe.

Sum họp cùng gia đình

Đã bao lâu rồi bạn chưa ăn một bữa cơm cùng gia đình? Đừng quên sắp xếp thời gian về nhà thăm cha mẹ, kính ông một chén trà, kính bà miếng trầu têm, đại gia đình đoàn tụ bên mâm cơm nóng, bỏ lại những muộn phiền thế gian ngoài bậc cửa. Không chỉ là những ký ức đẹp, niềm vui đoàn tụ cùng người thân là nguồn cổ vũ tinh thần lớn nhất cho cha mẹ lúc bóng xế chiều tà, đồng thời đó cũng là chỗ dựa vững chắc cho bạn trên hành trình vào đời, chứng tỏ bản thân.

Đi chùa cầu an

Xuất phát từ tích nhà sư Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, Vu lan báo hiếu là dịp để con cái bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đến tổ tiên, cha mẹ. Mới đầu, ngày lễ này chỉ giới hạn trong tín đồ Phật giáo và Đạo giáo, về sau, chính ý nghĩa nhân văn của ngày lễ đã được nhân rộng, phổ biến đến người dân cả nước. Ngày nay, không chỉ phật tử mà hầu hết mọi người đều đến chùa thắp hương, cầu gia đạo bình an. Những hoạt động khác như cầu siêu, niệm kinh, cúng dường, làm công quả, thả đèn hoa đăng, thuyền giấy cũng được diễn ra nhằm an ủi vong linh người đã khuất.

Tượng Phật vàng cao 18m tại Hoa viên Bình An

Thăm viếng phần mộ tổ tiên

Như đã nói ở trên, Vu lan là ngày lễ mà mọi người bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao sinh thành, đồng thời cũng là ngày kính nhớ tổ tiên, hướng về nguồn cội, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tự bao đời nay của dân tộc Việt. Những ngày này, nhiều người dành thời gian đi thăm mộ phần tổ tiên, dọn dẹp, hương khói, cầu bình an cho gia đình cũng như bày tỏ lòng hiếu kính đến những người đã khuất.

Văn hóa Á Đông quan niệm “sự vong như sự tồn” với hàm nghĩa cuộc sống thế giới bên kia cũng như thế giới vật chất. Nếu hiện tại, một người cảm thấy thoải mái khi sống trong ngôi nhà khang trang, thông thoáng, với bốn bề cảnh sắc tươi đẹp thì khi mất đi, nơi trú ẩn an toàn cho người ấy cũng nên có nhiều điểm tương đồng. Hơn nữa, thuật phong thủy xưa nay luôn coi trọng địa thế long mạch trong việc an táng, âm trạch của người mất có ảnh hưởng lớn đến phúc phần của con cháu toàn gia, người xưa khi chọn mộ phần luôn tìm kiếm địa thế đẹp, vững vàng, tựa sơn, vọng thủy, tàng phong, tụ khí.

Khuôn viên gia tộc điển hình tại Hoa viên Bình An

Hội tụ địa thế tọa Bắc, hướng Nam cực đẹp cùng thiết kế sơn thủy hữu tình, Hoa viên Bình An tự hào là nơi có phong thủy vượng địa thế bậc nhất cả nước. Hoa viên được bổ sung dòng năng lượng tích cực từ việc phủ xanh toàn dự án và bố trí các công trình tâm linh như tượng Phật Thích Ca cao 18m, tượng Địa tạng Vương Bồ Tát,… Cùng lối kiến trúc truyền thống với mái ngói và gỗ quý từ cổng công trình đến nhà điều hành, đền Trình, nhà nghỉ chân,… Hoa viên Bình An gợi nhớ đến truyền thống văn hóa dân tộc Việt trong suốt chiều dài hơn 3.000 năm lịch sử. Đặc biệt, với lợi thế là thành viên quốc tế Hiệp hội quản trang Hoa Kỳ, Hoa viên Bình An sở hữu những tiện ích cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mang đến những lợi ích thiết thực cho khách hàng.

“Lòng thành ở cái tâm của mình biết dừng lại công việc bề bộn để báo ân cha mẹ, tổ tiên, dành những khoảnh khắc thanh tịnh nhất để tưởng nhớ, cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ”, Thượng tọa Thích Đức Thiện.