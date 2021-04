Thanh toán trước 800 triệu đồng sở hữu ngay biệt thự Golf Villas tại Long An

Tiến độ thanh toán linh hoạt có lợi cho nhà đầu tư thông minh

Đơn vị phát triển dự án West Lakes Golf & Villas, Trần Anh Group đang đưa ra nhiều chính sách bán hàng ưu đãi cho 3 dòng biệt thự sân golf gồm biệt thự mini, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập. Trong đó, chính sách thanh toán linh hoạt tạo cơ hội cho nhiều nhà đầu tư tiếp cận được với dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng golf đang “gây sốt” tại thị trường Long An năm 2021.

Khách hàng mua sản phẩm biệt thự sân golf tại dự án West Lakes Golf & Villas được tham gia nhiều phương án thanh toán khác nhau gồm nhiều đợt thanh toán. Với mỗi phương án, khách hàng chỉ cần thanh toán một khoản tiền nhất định, phù hợp với khả năng tài chính từ 25% - 95% giá trị sản phẩm (GTSP). Đồng thời, khách hàng cũng được chiết khấu tương ứng theo từng phương án, từ 2% cho đến 9% GTSP. Đại diện đơn vị phát triển dự án chia sẻ: Những phương án thanh toán này phù hợp với nhiều khách hàng để sở hữu và đầu tư. Không cần thiết phải bỏ ngay một khoản tiền lớn, khách hàng vẫn có thể sở hữu một căn biệt thự sân golf đẳng cấp, vừa tận hưởng nghỉ dưỡng, giải trí golf vừa gia tăng lợi nhuận kép nhờ việc cho thuê lại biệt thự và gia tăng tài sản trong tương lai gần.

Anh Hùng Cường, một khách hàng tại dự án cho biết: Chính sách thanh toán tại West Lakes Golf & Villas cho phép tôi được tiếp cận dòng sản phẩm biệt thự sân golf sang trọng tiên phong tại khu vực Long An. Từ 7 đến 19 đợt thanh toán linh hoạt giúp giảm áp lực về tài chính, có thời gian để dòng tiền được luân chuyển. Đây là yếu tố quan trọng với bất kỳ nhà đầu tư nào. So với những sản phẩm cùng phân khúc khác, việc đưa ra chính sách thanh toán như vậy rất có lợi cho nhà đầu tư, dự án cũng sẽ thu hút nhiều khách hàng đang phân vân chọn mua dòng biệt thự sân golf hay căn hộ.

Đặc biệt, trong 3 tháng 4, 5 và 6, khách hàng khi ký hợp đồng mua bán thành công sản phẩm biệt thự golf mini sẽ được tặng ngay một xe máy SH 125i. Với mỗi khách hàng ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng thành công sẽ nhận ngay một sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng hoặc thẻ Member Hội viên sân golf trị giá 55 triệu đồng. Ngoài ra, tất cả khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi như: ưu đãi phí quản lý vận hành, thanh toán vượt tiến độ… và cơ hội bốc thăm trúng thưởng là 1 xe Mercedes C200 trong quý 2 này.

West Lakes Golf & Villas - Lợi thế vị trí đắc địa và chất lượng sản phẩm

Tọa lạc tại số 145, tỉnh lộ 822 - trung tâm huyện Đức Hòa, Long An, quần thể biệt thự sân golf West Lakes Golf & Villas có kết nối thuận tiện và nhanh chóng tới các trung tâm văn hóa, giải trí và kinh tế của huyện Đức Hòa và tỉnh Long An. Bên cạnh đó, chỉ mất khoảng 60 phút lái xe để tiệm cận với thành phố Hồ Chí Minh thông qua Quốc lộ 1 hay kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành - Dầu Giây. Giới chuyên gia nhận định, West Lakes Golf & Villas sở hữu vị trí vàng trên tọa độ giao thương khu vực phía Tây Sài Gòn. Vị trí dự án là điểm kết nối Long An với cảng hàng không quốc tế Đông Nam Á, trong tương lai là sân bay quốc tế Long Thành.

Biệt thự West Lakes Golf & Villas được xây dựng bài bản, thu hút giới nhà giàu xuống tiền tại Long An

Anh Nguyễn Nam, một nhà đầu tư BĐS đánh giá; về lâu dài, vị trí của West Lakes Golf & Villas là yếu tố quyết định đến giá trị gia tăng của các căn biệt thự sân golf tại đây. Tọa độ vàng trên bản đồ giao thông phía Tây TP.HCM nói chung và tỉnh Long An nói riêng giúp West Lakes Golf & Villas tỏ rõ sức mạnh vị trí dự án, thu hút nhiều nhà đầu tư. Đặc biệt, trong bối cảnh BĐS Long An thời gian gần đây nổi lên theo quy luật phát triển hạ tầng, kinh tế tự nhiên và được đánh giá là hấp dẫn nhà đầu tư không thua kém tại thị trường TP.HCM.

Các sản phẩm biệt thự sân golf tại West Lakes Golf & Villas cũng thu hút giới nhà giàu xuống tiền bởi chất lượng sản phẩm. Hệ thống tiện ích chuẩn quốc tế là điểm nhấn thu hút những chủ nhân tinh anh của biệt thự sân golf tại West Lakes Golf & Villas. West Lake Golf & Villas được đơn vị phát triển dự án kỳ công chăm chút các hạng mục tiện ích để đáp ứng mọi nhu cầu giải trí và tận hưởng sang trọng nhất.