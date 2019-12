Thảo Điền Investment chuyển mình lớn mạnh thành Masterise Group và ra mắt Masterise Homes

Đó không chỉ là dấu mốc 5 năm phát triển ấn tượng với các dự án nổi bật góp phần thay đổi diện mạo đô thị mà còn là năm của sự chuyển mình lớn mạnh, vươn lên tầm cao mới của Thảo Điền Investment trở thành Masterise Group - tập đoàn kinh tế tư nhân trong lĩnh vực bất động sản với tầm nhìn lớn cùng những đột phá vượt trội hơn.

Chuyển mình lớn mạnh, khẳng định tầm vóc

Sau hành trình 5 năm phát triển vững chắc với gần 10.000 tổ ấm tại các khu dân cư cao cấp Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, Millennium, M-One Nam Sài Gòn, M-One Gia Định, Thảo Điền Investment đã khẳng định vị trí là một trong những đơn vị phát triển bất động sản (BĐS) nhà ở dẫn đầu thị trường.

Là nhà tiên phong mẫn cán trong công cuộc kiến tạo BĐS nhà ở, Thảo Điền Investment không bao giờ hài lòng với thành tựu hiện tại mà luôn hướng đến những đột phá vượt trội hơn. Theo đó, Thảo Điền Investment chuyển đổi lớn mạnh thành Masterise Group - tập đoàn kinh tế tư nhân trong lĩnh vực BĐS; đồng thời, chính thức ra mắt công ty phát triển bất động sản Masterise Homes - doanh nghiệp sẽ thực hiện quản lý và phát triển tất cả các thương hiệu BĐS nhà ở của Masterise Group trong tương lai.

Dự án cao cấp Masteri An Phú sở hữu vị trí “kim cương” Thảo Điền, Q.2

Sự chuyển mình lớn mạnh này đánh dấu bước khởi đầu đầy lạc quan và là đòn bẩy mạnh mẽ để Masterise Homes chinh phục sứ mệnh “mang đến cho khách hàng những giải pháp an cư gia tăng giá trị bền vững theo thời gian và cung cấp toàn bộ chuỗi giá trị sống với hệ sinh thái BĐS toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế”.

Triết lý kinh doanh “Khách hàng là trọng tâm”

Thị trường BĐS nhà ở đang bước sang một thời kỳ mới - thời kỳ khách hàng không chỉ quan tâm đến "nhất vị nhị giá", mà ưu tiên tìm chốn an cư để tận hưởng cuộc sống và thiết lập một phong cách sống xứng tầm. Điều này đòi hỏi các nhà phát triển BĐS chuyên nghiệp không được “dậm chân tại chỗ” mà phải luôn nắm bắt những biến đổi của thị trường cũng như nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Mỗi tổ ấm của Masterise Homes luôn được chăm chút tinh tế đến từng chi tiết

Với triết lý “Khách hàng là trọng tâm” đã song hành cùng tập đoàn trong nhiều năm qua, Masterise Homes luôn lắng nghe, thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng trong từng thời điểm để không ngừng sáng tạo và đổi mới trong chất lượng và dịch vụ, nhằm phát triển những sản phẩm nhà ở đáp ứng đúng nhu cầu an cư và mang đến trải nghiệm sống tốt nhất cho khách hàng.

Tận hưởng tiện ích đẳng cấp resort tại Masteri An Phú

Với sự nhanh nhạy nắm bắt xu hướng chuyển đổi công nghệ mạnh mẽ của thế giới, Masterise Homes cam kết đầu tư, áp dụng nền tảng công nghệ tiên tiến nhằm gia tăng tiện ích sống và tạo dựng những giá trị xứng tầm đẳng cấp.

Bên cạnh đó, Masterise Homes sẽ tiếp tục tạo dựng niềm tin vững chắc với khách hàng qua việc cam kết tiến độ thi công, bàn giao, tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống dịch vụ, chăm sóc, quản lý, an ninh và bảo trì cảnh quan, hạ tầng theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như tổ chức các hoạt động tri ân khách hàng và gắn kết cộng đồng cư dân như: The Master of Festivals và The Master of Symphony.

Hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới

Masterise Homes sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với các đối tác hàng đầu về lĩnh vực bất động sản như thiết kế kiến trúc Tange Associates (Nhật), Atkins (Anh) và DWP (Thái Lan), tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công Artelia (Pháp) và Mace (Anh), tư vấn kỹ thuật và cơ sở hạ tầng Aurecon (Úc), quản lý và vận hành Savills (Anh), ngân hàng Techcombank, tổng thầu thiết kế và thi công Coteccons, tổng thầu xây dựng Delta, nhằm hiện thực hóa cam kết kiến tạo những công trình kiến trúc đẳng cấp và mang đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Sự cộng hưởng uy tín - kinh nghiệm phát triển lâu năm và năng lực triển khai toàn diện tại thị trường trong nước và thế giới của các đối tác chiến lược chính là bảo chứng uy tín về chất lượng trong mỗi tổ ẩm được kiến tạo bởi Masterise Homes.

Hoạch định một tương lai vững chắc gắn liền với trách nhiệm cộng đồng

Trong hành trình sắp tới, Masterise Homes sẽ luôn lắng nghe và không ngừng thay đổi mỗi ngày để vượt mọi giới hạn, nhằm mang đến những trải nghiệm đáp ứng nhu cầu khách hàng, góp phần xây dựng cộng đồng cư dân thịnh vượng.

Với sự chân thành và những đóng góp thiết thực, Masterise Homes luôn ý thức và hướng đến xây dựng các giá trị nhân văn, góp phần kiến tạo nên môi trường sống bền vững cho tương lai.