Tháp Doanh Nhân: phát sinh gần 40 tỉ đồng cho đường thoát hiểm an toàn

Và Tháp Doanh Nhân thuộc Tập đoàn Anh Quân Strong đã có những bước đi đúng hướng và “chịu chi” để đảm bảo tính mạng và sự an toàn của khách hàng khi chăm chút rất tỉ mỉ, cẩn thận cho “lá phổi” này.

Khái niệm - Tầm quan trọng về lối thoát nạn, đường thoát hiểm trong nhà chung cư:

Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về an toàn cháy cho nhà và công trình: QCVN 06: 2010/BXD (kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28.7.2010 của Bộ Xây dựng), thì lối thoát nạn là không gian dẫn từ các gian phòng, căn hộ trong tòa nhà đi ra đến bên ngoài an toàn như: Hành lang, sảnh, phòng trung gian, buồng thang, cầu thang…

Và đối với công tác đảm bảo an toàn PCCC cho các tòa nhà, phòng ngừa luôn được đặt lên hàng đầu. Trong đó, có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, chính là đảm bảo an toàn quá trình thoát nạn của người khi xảy ra cháy, nổ. Để thực hiện nhiệm vụ này, phải đảm bảo các yêu cầu đối với lối thoát nạn, đường thoát hiểm và các không gian này phải được bảo vệ an toàn bằng tổ hợp các giải pháp quy hoạch không gian, tiện nghi, kết cấu, kỹ thuật công trình, tổ chức.

Nhưng trên thực tế, những đường thoát hiểm, thoát nạn lại không được giữ gìn, coi trọng, thậm chí nhiều chung cư ngang nhiên chiếm dụng, coi thường tính mạng của người dân, khách hàng của mình.

Tháp Doanh Nhân: sẵn sàng phát sinh gần 40 tỉ đồng cho đường thoát hiểm an toàn

Trong bối cảnh hiện tại, Tập đoàn Anh Quân Strong, cụ thể là Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô thuộc Tập đoàn luôn đặt sự an toàn, tính mạng của cư dân, khách hàng lên trên hết.Luôn trăn trở mang đến cho khách hàng những dịch vụ đẳng cấp bậc nhất, một không gian sống tiện nghi mà trong đó an toàn chung cư được đặt lên hàng đầu, ngoài những cụm thang thoát hiểm thông suốt từ hầm đến mái, tất cả cửa vào thang thoát hiểm đều được bố trí hai lần cửa chống cháy và phòng điều áp, đảm bảo ngăn khói thâm nhập vào hệ thống thang, thì Tập đoàn Anh Quân Strong đã không ngần ngại chi thêm gần 40 tỉ đồng cho 1 cụm thang thoát hiểm tại vị trí mặt đường Trần Phú an toàn. Đây cũng chính là đột phá trong thiết kế của Tháp Doanh Nhân mà ít khi chúng ta thấy ở các chung cư Việt Nam.

Dự án tòa nhà hỗn hợp Tháp Doanh Nhân tại số 1 đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội được làm trên diện tích 2.710 m2, tổng vốn đầu tư 1.200 tỉ đồng.

Khi hoàn thiện, đây sẽ là tòa tháp cao bậc nhất quận Hà Đông và top 10 chiều cao của Hà Nội với chiều cao 169 m.

Tọa lạc ngay trong lòng phố cổ Hà Đông, Tháp Doanh Nhân có phong thủy hoàn hảo ở phía nam Thủ đô với: Nhất cận thị - nhị cận giang - tam cận lộ - tứ cận tứ hội ngộ cận viên - ngũ liên thông cận giáo, hứa hẹn mang đến khởi đầu thuận tiện, hanh thông nhất.

Để có một quyết định táo bạo và “chịu chơi” đối với đường thoát hiểm như thế không phải là điều dễ dàng, nhưng để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của những khách hàng khi lựa chọn Tháp Doanh Nhân là điểm đến thì Tập đoàn Anh Quân Strong vẫn quyết tâm làm đến cùng. Thiết nghĩ, nếu những chung cư khác trong cả nước làm được điều này thì sẽ luôn có khái niệm “chung cư hạnh phúc” hay “cuộc sống thăng hoa, viên mãn” chứ không phải là những cụm từ “đảm bảo an toàn chung cư - vấn đề cần thiết” như hiện nay.