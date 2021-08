The Asian Banker vinh danh MB ba giải thưởng lớn

The Asian Banker là tạp chí uy tín tại châu Á trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với lượng độc giả lớn trong khu vực và trên thế giới. Gần 18 năm qua, The Asian Banker tổ chức bình chọn hàng loạt các hạng mục giải thưởng thường niên nhằm vinh danh các ngân hàng, tổ chức tài chính trong khu vực như: Transaction Banking Awards, Retail Banking Awards, Asian Banker 500. Những ngân hàng được The Asian Banker trao giải đều là những tên nổi bật tại các quốc gia, có chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt, uy tín.