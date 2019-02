The EastGate giải ‘cơn khát’ căn hộ diện tích nhỏ

Đây là dự án hiếm hoi đang chào bán có giá dưới 1 tỉ đồng/căn trong bối cảnh phân khúc nhà ở giá rẻ hầu như vắng bóng trên thị trường.

Phối cảnh tổng thể dự án căn hộ The EastGate ngay Làng đại học quốc gia TP.HCM, liền kề với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Đáp ứng nhu cầu ở thật

Hầu hết khách hàng quan tâm căn hộ The EastGate là những người trẻ mới ra trường, các gia đình mới cưới và nhân viên bình thường trong các doanh nghiệp tại Thủ Đức, quận 9 và thị xã Dĩ An (Bình Dương). Ngoài ra, một số khách hàng là phụ huynh có con em đang hoặc chuẩn bị đến học tập tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

Được phát triển và phân phối độc quyền bởi Kim Oanh Real, The EastGate tọa lạc ngay hai mặt tiền đường Tân Lập và đường Vành đai Làng đại học Quốc gia TP.HCM, liền kề xa lộ Hà Nội, bến xe miền Đông mới, metro bến Thành - Suối Tiên, Bệnh viện Ung Bướu 2… Với hai block cao 19 tầng, dự án cung cấp cho thị trường 712 căn hộ diện tích 32,5-69,7 m2, thiết kế thông thoáng và sử dụng nhiều vật liệu hiện đại phù hợp với những người độc thân hoặc gia đình trẻ.

Hệ thống tiện ích liên kết của The EastGate cũng vô cùng phong phú. Chỉ trong 10-15 phút di chuyển, cư dân sẽ tiếp cận trường học các cấp, Co.opmart, Vincom Plaza, khu công nghệ cao quận 9, sân golf quận 9, khu du lịch Suối Tiên… và vào trung tâm thành phố cũng chỉ mất khoảng 20 phút.

Điểm cộng của The EastGate là tọa lạc trong khu vực đang phát triển hạ tầng rất nhanh, là đầu mối của nhiều loại hình giao thông kết nối xuyên suốt từ TP.HCM đến TP.Biên Hòa, từ TP mới Bình Dương đến thị xã Dĩ An qua TP mới Nhơn Trạch, sân bay quốc tế Long Thành... Đặc biệt, khi tuyến Vành đai 3 và bến xe miền Đông mới đưa vào hoạt động thì The EastGate sẽ được hưởng lợi nhiều nhất, vừa thuận tiện đi lại vừa giúp giá trị dự án tăng lên.

Theo tìm hiểu, Kim Oanh Real phát triển dự án The EastGate nhắm đến nhóm khách hàng chính là giới trẻ, những người mới lần đầu tạo lập nhà ở. Vì thế, dự án được thiết kế hiện đại, bố trí không gian thông thoáng và tích hợp tối đa các tiện ích phục vụ cuộc sống hằng ngày. Giá bán căn hộ chỉ từ 720 triệu đồng nhưng The EastGate tích hợp hầu như đầy đủ tiện ích, từ hồ bơi, khu thương mại - dịch vụ, nhà trẻ, khu vui chơi trẻ em, phòng tập gym cho đến vườn BBQ, lối dạo bộ và an ninh đảm bảo 24/7. Hơn nữa, Kim Oanh Real còn liên kết với Vietcombank chi nhánh Đông Bình Dương cho người mua căn hộ vay 70% giá trị với lãi suất ưu đãi.

Thị trường “khát” căn hộ diện tích nhỏ

Anh Nguyễn Trọng Nhân (Vũng Tàu) cho biết ngay dịp đầu năm mới anh đến tham quan nhà mẫu The EastGate và đã đặt chỗ mua hai căn hộ. “Sang năm sau con trai tôi sẽ nhập học tại Đại học Quốc gia TP.HCM cũng là lúc The EastGate hoàn thành và bàn giao nhà. Như vậy, con tôi sẽ không phải chịu cảnh ở nhà trọ vừa chật chội, thiếu an ninh vừa có được môi trường sinh hoạt, học tập tốt nhất. Căn còn lại tôi dự định cho thuê hoặc bán lại cũng dễ dàng vì hiện nay căn hộ diện tích nhỏ rất khan hiếm trên thị trường”, anh nói.

Đúng như lời anh Nhân, thực tế cho thấy với khoảng 1 tỉ đồng hiện nay rất khó tìm mua được căn hộ ở các dự án thương mại. Nguyên nhân một phần do quỹ đất khan hiếm, giá tăng và các chủ đầu tư cũng quá “ưu ái” phân khúc nhà ở cao cấp do biên độ lợi nhuận lớn. Một số dự án giá rẻ thì giao thông thiếu kết nối và các tiện ích cũng chỉ ở mức cơ bản nhất. Điều này giải thích vì sao chỉ sau vài ngày chính thức công bố, toàn bộ căn hộ thuộc một block của The EastGate đã kín chỗ ưu tiên, buộc Kim Oanh Real tung thêm block còn lại để đáp ứng nhu cầu.

Các chuyên gia dự báo năm 2019 thị trường bất động sản cửa ngõ phía đông TP.HCM như Thủ Đức, quận 9 hay thị xã Dĩ An, Biên Hòa sẽ tiếp tục sôi động do tập trung rất đông dân cư và doanh nghiệp. Bên cạnh phân khúc đất nền, những dự án căn hộ diện tích nhỏ, giá dưới 1 tỉ đồng đáp ứng nhu cầu ở thật cũng sẽ được các doanh nghiệp chú ý đầu tư nhiều hơn.

Đó sẽ là cơ hội cho những người có thu nhập thấp, công chức, các gia đình trẻ… sở hữu căn nhà mơ ước. Tuy nhiên, nếu chậm chân, cơ hội sẽ trôi qua khi mặt bằng giá nhà đất tại đây có thể tăng đột biến song song với tốc độ hoàn thiện của các công trình hạ tầng.