The Grand Manhattan: Sức hút khác biệt của bất động sản quận 1

Tọa lạc tại số 100 Cô Giang - Cô Bắc với hai mặt tiền thoáng đãng, The Grand Manhattan đứng giữa lõi đô thị lịch sử mang đến cho cư dân trải nghiệm sống “một bước ra thế giới”. Là chủ nhân của một căn hộ có hướng nhìn toàn cảnh ra quận 2, anh Nguyễn Tăng Phong cho biết: “Vị trí của The Grand Manhattan cực kỳ trung tâm, vốn là một lợi thế khó có thể tìm kiếm ở TP.HCM hiện nay. Từ căn hộ của mình, tôi cùng gia đình có thể thưởng thức trọn vẹn các màn trình diễn pháo hoa vào các ngày lễ tết mà không phải chen chúc xuống đường”. Với những lợi thế ấn tượng của dự án, anh Phong hy vọng sẽ có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc với gia đình tương lai của mình tại đây. Tọa lạc tại số 100 Cô Giang - Cô Bắc với hai mặt tiền thoáng đãng, The Grand Manhattan đứng giữa lõi đô thị lịch sử mang đến cho cư dân trải nghiệm sống “một bước ra thế giới”. Là chủ nhân của một căn hộ có hướng nhìn toàn cảnh ra quận 2, anh Nguyễn Tăng Phong cho biết: “Vị trí của The Grand Manhattan cực kỳ trung tâm, vốn là một lợi thế khó có thể tìm kiếm ở TP.HCM hiện nay. Từ căn hộ của mình, tôi cùng gia đình có thể thưởng thức trọn vẹn các màn trình diễn pháo hoa vào các ngày lễ tết mà không phải chen chúc xuống đường”. Với những lợi thế ấn tượng của dự án, anh Phong hy vọng sẽ có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc với gia đình tương lai của mình tại đây.

Không chỉ thu hút khách vì tầm nhìn ấn tượng, thông tin về việc tích hợp khách sạn tiêu chuẩn 4 sao quốc tế ở các tầng đế của tòa nhà cũng là một trong những điểm nhấn với khách hàng. Chị Nguyên An, một trong những khách hàng đầu tiên chọn căn hộ tại tòa tháp Riverview chia sẻ: “Tôi đã cân nhắc nhiều dự án khác nhau trước khi “chấm” The Grand Manhattan. Sống trong một khu phức hợp có cả khách sạn 4 sao bên dưới sẽ phần nào thể hiện đẳng cấp cho cư dân nơi đây. Đồng thời, sự hiện diện của một khách sạn sang trọng sẽ bảo đảm khuôn viên nơi đây luôn được chăm chút kỹ lưỡng, giữ vững đẳng cấp vốn có. Đây sẽ là nơi tôi rất tự hào để mời bạn bè đến thăm nhà”. Không chỉ thu hút khách vì tầm nhìn ấn tượng, thông tin về việc tích hợp khách sạn tiêu chuẩn 4 sao quốc tế ở các tầng đế của tòa nhà cũng là một trong những điểm nhấn với khách hàng. Chị Nguyên An, một trong những khách hàng đầu tiên chọn căn hộ tại tòa tháp Riverview chia sẻ: “Tôi đã cân nhắc nhiều dự án khác nhau trước khi “chấm” The Grand Manhattan. Sống trong một khu phức hợp có cả khách sạn 4 sao bên dưới sẽ phần nào thể hiện đẳng cấp cho cư dân nơi đây. Đồng thời, sự hiện diện của một khách sạn sang trọng sẽ bảo đảm khuôn viên nơi đây luôn được chăm chút kỹ lưỡng, giữ vững đẳng cấp vốn có. Đây sẽ là nơi tôi rất tự hào để mời bạn bè đến thăm nhà”.

The Grand Manhattan không chỉ thu hút những khách hàng Sài thành mà còn chinh phục nhà đầu tư từ thị trường miền Bắc vốn nổi tiếng khắt khe và kỹ tính. Anh Trần Lê Minh, một doanh nhân làm việc trong lĩnh vực vận tải ở Hà Nội đã đón đầu xu hướng đầu tư BĐS trung tâm bằng dự án The Grand Manhattan. “Dù sống chủ yếu ở Hà Nội nhưng tôi và gia đình vẫn quyết định đầu tư một căn ở The Grand Manhattan để thuận tiện cho công việc làm ăn. Chỉ cách những tòa nhà văn phòng lớn và phố tài chính vài phút nên mỗi sáng, tôi có thể nhanh chóng đến gặp các đối tác mà không phải lo ngại về tình hình giao thông. Từ đây đi ra các quận lân cận như quận 4, quận 7 cũng rất gần, phù hợp với tính chất công việc thường xuyên phải di chuyển của tôi”, anh Minh chia sẻ.

Thu hút vì cam kết cho thuê với lợi tức 1,6 tỉ đồng cho 2 năm

Có thể nói việc đầu tư vào căn hộ hạng sang khu trung tâm để cho thuê đang được xem là phương án khá tối ưu so với các kênh đầu tư khác. Theo một khảo sát của Savills, lợi tức cho thuê BĐS tại TP.HCM nằm ở mức cao, khoảng 6%. Với dự án The Grand Manhattan, chủ đầu tư còn “chơi lớn” khi cam kết cho thuê 1,6 tỉ đồng cho 2 năm đầu tiên. Đây cũng chính là điểm sáng thu hút khách hàng quyết định đầu tư vào dự án. Anh Dương Chí Hiếu, khách hàng đã đầu tư vào một số dự án của Novaland cho biết, anh rất ấn tượng với vị trí trung tâm khá đắc địa của dự án, và rất vui vì đã chọn được một căn góc tầng cao.

“Nhu cầu thuê nhà ở quận 1 rất cao trong khi việc cấp phép các dự án trung tâm hạn chế nên tôi tin lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ sẽ mang lại nguồn thu nhập tốt khi tôi chưa có nhu cầu về ở ngay. Đã vậy, Novaland lại có chính sách cam kết thuê lại 1,6 tỉ đồng trong 2 năm đầu tiên nên tôi càng yên tâm hơn”, anh Hiếu chia sẻ. “Nhu cầu thuê nhà ở quận 1 rất cao trong khi việc cấp phép các dự án trung tâm hạn chế nên tôi tin lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ sẽ mang lại nguồn thu nhập tốt khi tôi chưa có nhu cầu về ở ngay. Đã vậy, Novaland lại có chính sách cam kết thuê lại 1,6 tỉ đồng trong 2 năm đầu tiên nên tôi càng yên tâm hơn”, anh Hiếu chia sẻ.

Tin liên quan Novaland giới thiệu nhiều dự án 'khủng'

Trong khi đó, chị Hồng Hạnh đầu tư The Grand Manhattan để làm nơi ở “tương lai” cho hai cô con gái của mình. Chị Hạnh tâm đắc: “Với chính sách cam kết tỉ suất cho thuê 1,6 tỉ đồng cho 2 năm đầu tiên, tôi rất yên tâm mình sẽ có một nguồn thu tốt từ khoản đầu tư này trong thời gian các con tôi chưa dọn về ở”.