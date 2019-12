The Manor Central Park ‘bừng sáng’ trong sự kiện ‘The Symphony Of Love’

The Symphony Of Love nằm trong chuỗi các hoạt động lớn do Tập đoàn Bitexco tổ chức, nhằm mang lại những trải nghiệm về một cuộc sống tương lai tiện nghi, đẳng cấp nhưng vẫn in đậm dấu ấn Hà Nội của 36 phố phường tại Khu đô thị The Manor Central Park.

Phát biểu tại sự kiện, ông Chu Lê Trung - Giám đốc Kinh doanh và Marketing dự án The Manor Central Park chia sẻ: “Bắt nguồn từ thông điệp Your Future - Your Hanoi, The Symphony Of Love sẽ tạo nên những dư âm ngọt ngào của một Hà Nội giữa dòng chảy toàn cầu”.

Tham dự sự kiện, hàng trăm khách mời và cư dân của The Manor Central Park đã được chìm đắm trong những vũ điệu và lời ca ngọt ngào, tận hưởng nhịp sống chậm của một Hà Nội cũ mà mới, quen mà lạ - một Hà Nội đầy nồng nàn trong hai bản giao hưởng: The Symphony Of Hanoi (Bản giao hưởng Hà Nội) và The Symphony Of Future (Bản giao hưởng tương lai).

Với The Symphony Of Hanoi, The Manor Central Park hiện lên như một Hà Nội xưa thu nhỏ, trở về những ký ức đẹp với ngõ nhỏ phố nhỏ, cổ kính và yên bình, với những thiếu nữ xưa bên chiếc xe đạp truyền thống, với các gánh hàng rong ven đường, tiếng tàu điện leng keng... Còn ở The Symphony Of Future, Hà Nội lại hiện lên trong hơi thở của thời đại mới đầy thịnh vượng.

Có mặt tại buổi lễ, NSND Lê Khanh xúc động chia sẻ: “The Symphony Of Love đã dẫn dắt chúng ta về với miền ký ức của một Hà Nội xưa với ngõ nhỏ, phố nhỏ yên bình và cổ kính. Hà Nội xưa ấy thật đẹp, nhưng qua thời gian, Hà Nội của chúng ta cũng cần phải đổi thay để phát triển trong thời đại mới. Làm thế nào để Hà Nội vẫn giữ được những tinh hoa của nghìn năm văn hiến, để hội nhập cùng dòng chảy toàn cầu nhưng vẫn không mất đi cốt cách riêng? Đây chính là trăn trở của những người yêu Hà Nội”.

NSND Lê Khanh tại sự kiện “The Symphony Of Love”

“Và chỉ khi có một tình yêu đủ lớn, một tình yêu vô cùng sâu sắc với Hà Nội và khát vọng phát triển nâng tầm thủ đô ngàn năm văn hiến mới có có thể tạo nên được những sản phẩm tuyệt vời - giao thoa hài hòa giữa Hà Nội 36 phố phường và tinh hoa đô thị thời đại mới. Và tôi thấy Tập đoàn Bitexco Group đang làm được điều đó tại khu đô thị quy hoạch mở thông minh The Manor Central Park”, NSND Lê Khanh khẳng định.

Cùng cảm nhận như NSND Lê Khanh, anh Minh Nguyễn - chủ nhân một căn shophouse tại The Manor Central Park chia sẻ: “Nghe về The Manor Central Park cùng chủ đầu tư Bitexco đã khá lâu nhưng được đến tận nơi mới thấy mọi thứ quá hoàn hảo và tuyệt vời. The Manor Central Park gợi nhớ về một Hà Nội xưa nhưng đặt trong bối cảnh của một khu đô thị hiện đại bậc nhất Thủ đô, khiến những người yêu Hà Nội không khỏi xuyến xao”.

Tại buổi lễ hàng nghìn khách hàng và cư dân tương lai của The Manor Central Park cũng đã vỡ òa niềm hạnh phúc khi nhìn thấy màn trình diễn âm thanh và ánh sáng mãn nhãn và màn bốc thăm trúng thưởng.

Một trong những màn trình diễn 3D Mapping ấn tượng tại sự kiện “The Symphony Of Love”

Ông Lại Hợp Nhân - Giám đốc Ban PR và Marketing Tập đoàn Bitexco (thứ 2 từ trái) trao tặng phần thưởng đặc biệt - xe Mercedes GLC 200 - 2019 cho gia đình ông Lê Văn Mỵ - khách hàng may mắn của dự án. Đặc biệt, gia đình ông Mỵ đã quyết định dành tặng toàn bộ phần thưởng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Sự kiện “The Symphony Of Love” đã khép lại trong âm hưởng của lời bài hát “We wish you a merry Christmas”. Sau đó cả khu đô thị The Manor Central Park đã bừng sáng ấm áp trong buổi tối chớm đông. Buổi lễ kết thúc nhưng dư âm về một Hà Nội đẹp đến nồng nàn vẫn đọng lại trong từng góc công viên, sân vườn, con phố tại The Manor Central Park.

Những hình ảnh này gợi về một tương lai, một điểm đến mới đầy thịnh vượng nhưng vẫn nồng nàn chất Hà Nội.