The River - Uy tín đến từ chủ đầu tư

Là một trong những dự án hiếm hoi nằm trên đường vành đai 1 của khu đô thị Thủ Thiêm (vành đai gần sông Sài Gòn nhất), The River Thu Thiem đặc biệt thu hút giới đầu tư sau khi nhận được giấy phép bán hàng chính thức từ Sở Xây dựng TP.HCM từ giữa tháng 5. Theo kế hoạch, dự án sẽ được chào bán chính thức từ tháng 7 năm nay. Với các dự án bất động sản, giấy phép chào bán là một trong những thủ tục quan trọng nhất, đảm bảo tính pháp lý, an toàn cho nhà đầu tư.

Ông Haig Conolly - Giám đốc Sale và Marketing của Refico cho biết vị trí đắc địa của The River tại Thủ Thiêm là điều kiện đầu tiên khiến Refico quyết định đầu tư vào dự án này. “Trong khu vực Đông Nam Á, trong vòng 20 năm nữa cũng khó có thể tìm được một khu đô thị mới với nhiều ưu thế như Thủ Thiêm”, ông Haig nhấn mạnh.

Các trung tâm thành phố trên thế giới trong quá trình mở rộng thường vướng một trong hai vấn đề: hoặc xa trung tâm cũ, hoặc không có một diện tích đất đủ lớn. Trong khi đó, Thủ Thiêm là một vùng đất rộng lớn trên 650 ha nằm sát trung tâm thành phố, được thiết kế quy hoạch từ đầu mà không vướng phải bất kỳ công trình hiện hữu nào.

The River là một trong số ít các khu dân cư tại bán đảo Thủ Thiêm được tiếp cận trực tiếp với sông Sài Gòn với mặt tiền bờ sông lên đến 100 m, chiều cao được giới hạn ở mức 12 - 18 tầng theo thiết kế quy hoạch khu đô thị để đảm bảo không gian thoáng đãng cho cả khu Thủ Thiêm. Nhà tư vấn DPA thiết kế The River với hình xương cá, mở rộng về phía trung tâm khu đô thị, giúp cảnh quan sông Sài Gòn được cư dân các tòa nhà chiêm ngưỡng trọn vẹn. Tất cả các thiết kế của The River đều phù hợp với thiết kế tổng thể khu đô thị Thủ Thiêm mà công ty tư vấn Sasaki (Mỹ) đã vẽ ra từ năm 2012.

Không gian sống như mơ tại The River với nhiều mảng xanh cùng với cách bố trí ánh sáng độc đáo.

Với 3 tòa tháp có tên 3 con sông nổi tiếng trên thế giới như: Seine, Thames, Hudson, tổng số căn hộ của The River chỉ ở mức 525 căn. Mật độ xây dựng thấp cùng các mảng xanh cuốn hút, cách bố trí ánh sáng độc đáo,… do các nhà tư vấn riêng biệt thực hiện, khiến The River có sức hút đặc biệt so với các dự án trong khu vực.

Dự án có trên 20 thang máy, đảm bảo cho hầu hết các căn hộ 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ và penthouse đều có thang máy riêng, cùng trên 20 hồ bơi riêng cho các căn hộ Penthouse và Pool Villa bên cạnh hồ bơi công cộng đạt chuẩn Olympic, toàn bộ cư dân The River có cơ hội được sống trong một không gian nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp quốc tế ngay giữa lòng thành phố.

Đến nay, City Garden vẫn là một biểu tượng kiến trúc, được cư dân và khách thuê đánh giá cao nhờ cảnh quan thiên nhiên xanh, chất lượng xây dựng và dịch vụ. Dự án đang duy trì giá thuê cao hàng đầu tại TP.HCM.

Ông Haig cho biết các dự án của Refico luôn thu hút khoảng 25% khách hàng là nhà đầu tư của các dự án cũ. Trong 400 nhà đầu tư quan tâm đến dự án The River, có tới 20% là các khách hàng hiện hữu của Refico. Nhà đầu tư City Garden thậm chí kỳ vọng mức giá cho thuê cao hơn tại dự án The River sắp tới.

Việc thiết kế, quản lý và vận hành City Garden sẽ là kinh nghiệm đáng giá giúp Refico hoàn thiện dự án The River trong tương lai. Ở chiều hướng ngược lại, những cư dân tinh hoa của The River nói chung cũng sẽ mang lại hơi thở đẳng cấp mới cho khu đô thị đặc biệt này.