Thêm đường bay từ Việt Nam đến New Zealand, giá rẻ chưa từng có

Đường bay này sẽ được Air New Zealand khai thác bằng loại máy bay Boeing 787-9 Dreamliner nhằm tăng sức chứa các khoang hành khách.

Lịch trình bay như sau:

Bà Jenni Martin, Giám đốc khu vực Nam Á và Đông Nam Á của Hãng hàng không Air New Zealand, cho biết, việc mở đường bay Việt Nam - Chrischurch theo mùa là để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng lớn của thị trường du lịch, nhất là khi người Việt Nam đặc biệt yêu thích cảnh sắc tuyệt đẹp ở New Zealand.

“Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng và chúng tôi mong đợi được đón tiếp nhiều du khách Việt Nam hơn nữa đến với New Zealand. Thống kê từ Stats NZ cho thấy lượng khách du lịch đến New Zealand thông qua cửa ngõ Singapore trong tháng 9.2019, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đường bay mới này là nhân tố mới nhất bổ sung vào đường bay của Air New Zealand đến 32 sân bay quốc tế tại 20 quốc gia, tăng cường sự kết nối đến nhiều điểm đến hơn cho khách hàng” - bà Jenni Martin nói.