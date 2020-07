Thị trường bất động sản Long An: Những bước đi chậm nhưng đầy nội lực

Sống từ trong tâm dịch

Nhắc lại câu chuyện dịch Covid-19, đây là một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ cuộc đại suy thoái 1929-1932 trên toàn cầu. Theo Ủy ban kinh tế của Quốc hội thẩm tra, tính chung 4 tháng đầu năm, các hoạt động kinh tế đều giảm và bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, về kinh tế vĩ mô vẫn giữ nhịp ổn định, tốc độ CPI bình quân còn ở mức cao, tăng khoảng 4,9% so với cùng kỳ…

Việc kiểm soát dịch bệnh nhanh chóng chính là thành quả lớn nhất của Việt Nam so với các nước trên thế giới. Điều này cũng tác động trực tiếp với các hoạt động kinh tế, có thể ví von như “cắt lỗ” thành công giúp tránh được sự giảm sâu về mọi mặt.

Long An là thị trường đang có giá trị gia tăng BĐS nhanh chóng

Đối với thị trường bất động sản (BĐS), ghi nhận từ chuyên viên môi giới tại TP.HCM, dù dịch Covid-19 đã gây khó khăn cho việc kinh doanh, khiến nhiều chuyên viên môi giới phải chuyển hướng và nhiều sàn giao dịch phải ngưng hoạt động, nhưng đó chính là sự sàng lọc tốt nhất cho thị trường. Với những người môi giới chuyên nghiệp, họ vẫn tìm được nhà đầu tư thông minh từ trong khủng hoảng, giao dịch vẫn xuất hiện ở một số dự án, đặc biệt ở thị trường ven thành phố như Long An, Bình Dương.

Điển hình là ngay sau đợt giãn cách xã hội, thị trường BĐS các khu vực đã trở nên sôi động nhanh chóng, hàng loạt các dự án được tung ra thị trường. Trong đó, khu Đông gồm quận 9, Bình Dương, Đồng Nai… hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thế nhưng, theo chia sẻ của nhà đầu tư có quỹ đất lớn tại khu Đông cho biết, dù sôi động nhưng việc mua đi bán lại tại khu vực này đang có dấu hiệu chững lại vì giá đã lên quá cao.

Xét thấy, có phần “lép vế” hơn so với thị trường khu Đông, nhưng tại khu Tây TP.HCM, đơn cử như Long An lại đang có giá trị gia tăng nhanh hơn, dư địa cho nhà đầu tư còn lớn. Dù việc đi chậm hơn so với những thị trường khác, nhưng thị trường Long An vẫn rất chắc đối với người mua.

Thị trường rộng mở

Cũng là một trong những tỉnh phía Nam được chú trọng tập trung hạ tầng và phát triển công nghiệp, Long An đang là thị trường hấp dẫn với mặt bằng giá mềm, vị trí hiếm có khi có chung đường ranh giới với TP.HCM. Những năm qua, nơi đây tập trung nhiều dự án giao thông trọng điểm như cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Quốc lộ N2, đường ĐT 830… Sắp tới, Long An còn hưởng lợi rất nhiều khi các trục giao thông chiến lược hoàn thành như cao tốc Bến Lức - Long Thành hay tuyến trục Tiền Giang - Long An - TP.HCM và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Sở hữu hạ tầng phát triển, giáp thành phố, việc di chuyển từ Long An về TP.HCM chỉ tương đương thời gian di chuyển trong nội thành. Chính vì vậy, trong khoảng 5 năm trở lại đây, lượng người dân nhập cư về đây tăng lên nhanh chóng.

West Lakes Golf & Villas dự kiến hoàn thành vào năm 2021

Tính đến đầu năm 2020, Long An là tỉnh đông thứ 15 trên toàn quốc về dân số. Được biết, lượng nhu cầu về nhà ở ngày càng lớn, đặc biệt là những sản phẩm nhà cùng nhu cầu không gian sống chất lượng cũng gia tăng.

Tính chung trên toàn tỉnh chỉ có khoảng gần 150 dự án dân cư được đầu tư, đây là một con số khá nhỏ so với quy mô dân số hiện có cũng như quỹ đất hiện nay của tỉnh. Những dự án được phát triển chủ yếu bởi những tập đoàn lớn như: Nam Long, Vingroup, Trần Anh Group… Trong đó, những dự án ở phân khúc cao cấp còn khan hiếm.

Là một trong những dự án thuộc phân khúc cao cấp tại thị trường Long An, đô thị West Lakes Golf & Villas tạo dấu ấn đặc biệt khi sở hữu tiện ích sân golf ngay trong nội khu. Đây cũng là loại hình mới nổi và lần đầu tiên xuất hiện tại Long An.

Tính đến giữa tháng 7.2020, West Lakes Golf & Villas đã xây dựng được hơn 100 căn biệt thự thô và gần 300 căn được mở móng trong tổng 537 căn. Dự kiến trong năm 2021 sẽ hoàn thiện và đi vào sử dụng.

Theo đánh giá từ nhà đầu tư, khu đô thị này ra mắt thị trường vào đầu năm 2020 nhưng đã gia tăng giá trị lên đến 20% chỉ trong khoảng 3 tháng sau khi sở hữu. Đây là dư địa lợi nhuận quá tốt.