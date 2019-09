Thị trường tiền ảo 'lặng sóng'

Mở cửa phiên giao dịch ngày 23.9, đồng Bitcoin tăng vượt lên trên mức 10.000 USD nhưng đến đầu giờ chiều lại đánh mất ngưỡng này. Lúc 15 giờ ngày 23.9, giá Bitcoin trên sàn Coinmarketcap là 9.953 USD, giảm 0,65% so với 24 giờ trước đó. Tương tự, nhiều đồng tiền ảo khác cũng đều giảm như Ethereum mất 1,03% xuống 209,97 USD, XRP giảm 2,53% xuống 0,273 USD, Bitcoin Cash giảm 0,12% xuống 307 USD, EOS giảm 2,61% xuống 3,8 USD…

Tổng giá trị thị trường tiền kỹ thuật số ghi nhận vào cùng thời điểm đạt 262,5 tỉ USD, thấp hơn 1,4 tỉ USD so với 24 giờ trước. Còn nếu so với một tuần trước đây, vốn hóa thị trường này đã bay hơi gần 4 tỉ USD. Tương tự, lượng giao dịch trên toàn thị trường chỉ đạt 47 tỉ USD, giảm gần 5 tỉ USD so với ngày cuối tuần qua. Nếu so với các phiên giao dịch đầu tuần trước thì lượng giao dịch của thị trường này giảm hơn 20 tỉ USD.

Đồng Bitcoin đã giảm xuống dưới 10.000 USD từ cuối ngày 20.9 sau khi hồi phục trong các phiên trước đó và về mức 9.850 USD vào ngày 22.9. Trang Tradingview.com, nhận định mức giá này vẫn còn nằm trong kênh giới hạn nhưng có thể sẽ giảm xuống thấp hơn nữa nếu lượng giao dịch không gia tăng. Đồng tiền ảo này đã lình xình quanh ngưỡng hỗ trợ tâm lý 10.000 USD khá lâu và việc rơi lại xuống dưới mức này cho thấy không có người mua mới cũng như dòng tiền không tham gia nhiều vào thị trường. Bitcoin hiện chiếm 68% giao dịch của toàn thị trường tiền ảo , có nghĩa các đồng tiền ảo khác đang bắt đầu giao dịch chậm đi.

Thống kê từ trang CryptoCompare về lượng giao dịch trên các sàn trong tháng 8.2019 cũng cho thấy khối lượng trên các sàn hàng đầu đã có sự sụt giảm mạnh. Bình quân, lượng giao dịch từ các sàn tiền ảo đã giảm 19,16% trong tháng 8.2019. Cụ thể như sàn Binance dẫn đầu về lượng giao dịch với giá trị đạt 28,45 tỉ USD, giảm đến 41,46% so với tháng 7.2019. Tiếp theo là sàn OKEX giảm 38,06% và sàn CoinBebe giảm 28,7%...

Tại Việt Nam, một Bitcoin trên sàn Remitano được công bố mua vào 227,6 triệu đồng và bán ra 231,1 triệu đồng vào chiều nay 23.9.