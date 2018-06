Thị trường xe hơi vào cuộc đua giảm giá

Ngay từ đầu tháng 6, dòng xe Chevrolet của Mỹ công bố mức giảm cho 2 phiên bản LT và LTZ mẫu Chevrolet Cruze, được lắp ráp trong nước; mức giá lần lượt là 539 triệu đồng và 649 triệu đồng, giảm khoảng 50 triệu đồng so với thời điểm ra mắt năm 2017.

Cao cấp hơn nhưng nằm trong nhóm các mẫu xe có giá dưới 1 tỉ đồng, mẫu SUV vừa mới xuất hiện tại thị trường VN là Chevrolet Trailblazer, 7 chỗ và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, cũng được giảm giá từ 30 - 80 triệu đồng cho 3 phiên bản khác nhau. Giảm mạnh nhất là phiên bản 2.8 4x4 AT LTZ, giảm đến 80 triệu đồng từ đầu tháng này. Theo đó, giá bán lẻ chiếc 2.8 4x4 AT LTZ từ 1,075 tỉ đồng xuống 995 triệu đồng trong tháng 6.

Theo bảng giá xe của Chevrolet công bố, các mẫu xe nhỏ như Spark, Aveo cũng giảm mạnh với mức giảm thấp nhất 25 triệu đồng với phiên bản Spark LT, cao nhất 60 triệu đồng với phiên bản LTZ.



Sau Chevrolet, nhiều mẫu xe mang thương hiệu Ford (Mỹ) cũng tham gia vào cuộc đua giảm giá trong tháng 6 này. Cụ thể, mẫu Fiesta của Ford được nhà kinh doanh công bố mức giá ưu đãi so với tháng trước giảm đến 60 triệu đồng. Phiên bản 1.5 AT Titanium 4 cửa từ 560 triệu đồng xuống 515 triệu đồng (giảm 45 triệu đồng); phiên bản 1.0L AT Sport+ từ 616 triệu đồng xuống 560 triệu đồng (giảm 56 triệu đồng); Fiesta 1.5L AT Sport 5 cửa từ 564 triệu đồng xuống 520 triệu đồng (giảm 44 triệu đồng).