Thịt heo nhập về Việt Nam giá 26.000 đồng/kg

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết lượng nhập khẩu thịt trong tháng 10 - 11.2019 tăng mạnh do nhu cầu lớn vào dịp cuối năm và giáp Tết Nguyên đán . Riêng trong tháng 11.2019, lượng thịt heo nhập khẩu đạt hơn 15.000 tấn có trị giá 15,9 triệu USD, tăng 164% về lượng và 113% về kim ngạch so với tháng 11.2018. Tính chung trong 11 tháng năm 2019, nhập khẩu thịt heo của nước ta đạt hơn 111.000 tấn với kim ngạch 124 triệu USD, tăng 108% về lượng so với cùng kỳ năm 2018. Chủng loại thịt heo nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là thịt cốt lết, thịt cắt miếng, chân giò, móng giò, xương… từ các nước có ngành chăn nuôi phát triển như Ba Lan, Đức, Pháp, Mỹ hay Hà Lan.