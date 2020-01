Thịt heo siêu thị đắt hơn chợ

Sau hơn 1 tháng giữ giá ổn định, ngày 11.1, thịt heo Vissan tăng 10.000 - 15.000 đồng mỗi ký. Theo đó, thịt ba rọi từ 185.000 đồng tăng lên 200.000 đồng/kg, sườn non từ 200.000 đồng lên 210.000 đồng/kg, thịt nạc vai từ 175.000 đồng lên 189.000 đồng/kg, giò heo từ 140.000 đồng lên 152.000 đồng/kg, nạc thăn từ 170.000 đồng lên 182.000 đồng/kg.

Tại siêu thị Co.op Mart Lữ Gia (Q.11, TP.HCM) sáng chủ nhật (12.1), sườn non heo Vissan bán giá cao đến 252.000 đồng/kg, ba rọi 161.000 đồng/kg, cốt lết 124.000 đồng/kg, xương đuôi heo 115.000 đồng/kg, chân giò 115.000 đồng/kg. Tại siêu thị Lotte Mart Lê Đại Hành (Q.11, TP.HCM), thịt ba rọi heo giá 190.000 đồng/kg, thịt đùi heo 121.000 đồng/kg, sườn non 285.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn cắt 235.000 đồng/kg, chân giò 117.000 đồng/kg.

Chuỗi siêu thị BigC vừa mới công bố bán thịt heo không lợi nhuận song giá cũng không thấp. Tại BigC Âu Cơ (Q.Tân Phú) ngày 12.1, thịt heo ba rọi rút sườn giá 204.000 đồng/kg, sườn non 225.000 đồng/kg, thịt đùi heo 140.000 đồng/kg, sườn già 145.000 đồng/kg, nạc thăn heo 159.000 đồng/kg, phi lê heo 176.000 đồng/kg, nạc thăn cắt lát 162.000 đồng/kg, nạc đùi heo 161.000 đồng/kg. Mức giá "không lợi nhuận" này cao hơn nhiều so thịt heo bán tại chợ.

Đơn cử tại chợ Bàu Cát (Q.Tân Bình) cũng ngay trong sáng hôm qua (12.1), sườn non ngon có giá 200.000 - 210.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn loại ngon cũng chỉ 180.000 đồng/kg, nhiều sạp bán giá 175.000 đồng/kg. Tại chợ Trần Văn Quang cũng nằm trên địa bàn Q.Tân Bình, giá thịt heo theo phản ánh của tiểu thương là ổn định, thấp hơn tuần trước từ 5 - 10 giá tùy loại. Thịt nạc thăn và nạc đùi ở chợ này giá 150.000 đồng/kg, ba rọi từ 170.000 đồng/kg. Bà Hồng, bán thịt tại chợ Trần Văn Quang, thông tin: “Chợ đang bán tốt, hàng đến trưa là bán hết, không còn thừa ê chề như mấy ngày trước”.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, cũng theo thông tin từ các thương lái, lượng heo về chợ không nhiều nhưng số heo nhỏ nhiều quá, nên chợ bán giá không cao. Sáng 12.1, chợ Hóc Môn về 4.600 con, trong đó, lượng heo nhỏ từ 45 - 70 kg chiếm đến 1.100 - 1.300 con. Ông Bình, thành viên Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, thông tin: “Lượng heo nhỏ và heo mỡ về nhiều nên giá heo mảnh khó bán cao được. Heo mảnh đẹp hôm nay (12.1) bán với giá 106.000 - 109.000 đồng/kg. Tình hình chợ vậy thì sau ngày 20 tết (14.1) chợ mới sung được”.

Theo kinh nghiệm của các nhà chăn nuôi, heo nhỏ từ 45 - 50 kg mà bán ra chợ đa số là heo “chạy dịch” chứ tối thiểu heo bán ra phải từ 80 kg, bình thường là từ 120 - 140 kg mới xuất chuồng. Ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi CP VN, cho biết hiện CP là một trong những doanh nghiệp tham gia cùng Sở Công thương tỉnh Đồng Nai và Sở Công thương TP.HCM để bình ổn giá cho người dân ăn tết.

Từ nay đến tết, công ty cam kết không tăng giá bán heo hơi, giá heo hơi hiện tại công ty bán ra là 83.000 đồng/kg, giá heo hơi trên thị trường cùng thời điểm có thể cao hơn từ 2 đến 5 giá hoặc hơn.

Chỉ trong tháng qua, CP đã mở nhiều cửa hàng bán trực tiếp thịt heo, phối hợp với các thương nhân để đưa thẳng thịt từ trang trại đến tay người tiêu dùng. Cách làm này sẽ được nhân rộng trong năm nay”. Ngoài ra, theo ông Huy, thịt đông lạnh nhập của các công ty nhập cũng về trước tết nên dịp tết khó có biến động mạnh. Giá thịt heo theo CP niêm yết tại các cửa hàng thịt ngày 12.1 từ 88.000 - 230.000 đồng/kg. Cao nhất là sườn non giá 230.000 đồng/kg, cao hơn giá bán ngoài chợ 20.000 đồng/kg nhưng thấp hơn trong siêu thị Co.op Mart 22.000 đồng/kg.

Đáng lưu ý, khảo sát tại một số siêu thị, heo đông lạnh nhập đã được bán khá phổ biến. Tại siêu thị Lotte Mart, thịt sườn non nhập khẩu nguyên tấm được bán giá 129.000 đồng/kg, thấp hơn sườn non heo trong nước cả 100.000 đồng/kg. Các loại thịt nhập khẩu này cũng được siêu thị in cảnh báo “không tái cấp đông sản phẩm” trên bao bì. Theo nhân viên bán hàng tại đây, sườn non này được nhập từ Ba Lan và nhiều khách bắt đầu quen mua số lượng nhiều vì giá rẻ hơn sau khi thịt sườn heo trong nước tăng giá quá mạnh.