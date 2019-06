Thịt mát Meat Deli 'tái xuất', 'vượt bão' dịch đang hoành hành

Đối mặt với “cơn bão” dịch tả heo châu Phi, ngành chăn nuôi và chế biến thịt đầy tiềm năng này liệu có vượt qua thử thách?

49 tỉnh thành công bố nhiễm dịch tả heo châu Phi

Thịt heo chiếm tỉ trọng cao nhất – gần 70% - trong số các loại thịt trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Theo báo cáo của một công ty nghiên cứu thị trường, thị trường thịt heo nội địa của Việt Nam có giá trị khoảng 10,2 tỉ USD.

Thị trường màu mỡ này đang gặp nhiều thử thách khi “cơn bão” dịch tả heo châu Phi chưa có dấu hiệu suy giảm. Đến nay, dịch đã lan tới 52 tỉnh thành, khiến gần 2,2 triệu con bị tiêu hủy chiếm 6,5% tổng đàn lợn toàn quốc.

Tại Hội nghị trực tuyến Phòng chống dịch tả heo châu Phi diễn ra ngày 13.5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho rằng, Việt Nam là nước có tổng đàn heo đứng thứ 7 thế giới, sản lượng thịt heo thứ 6 thế giới và ngành chăn nuôi đóng góp 5% GDP. Vì vậy, nếu dịch còn kéo dài thì cần thiết kế lại khâu phòng chống dịch sao cho "vừa phòng chống, vừa phát triển".

Thịt heo “sạch”: Giá cao vẫn hút khách

Trong bối cảnh đề cao tính vệ sinh an toàn thực phẩm, người Việt ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng thực phẩm và không ngại chi tiêu nhiều hơn để mua thịt an toàn.

Tại hệ thống các siêu thị CoopMart, Big C, VinMart, sức tiêu thụ thịt heo tại đây không bị ảnh hưởng mà còn tăng so với thời điểm trước khi có dịch tả heo châu Phi. Nhu cầu mua thịt heo sạch tăng cao kéo theo giá thịt tại các kênh bán lẻ hiện đại tăng từ 15% - 20% so với chợ truyền thống. Người tiêu dùng đang dần dịch chuyển sang các kênh siêu thị, cửa hàng thực phẩm, thay vì mua tại chợ, chợ cóc như trước đây.

Giá thịt heo tại chợ giảm từ 10% đến 20% so với trước đây do sức mua của người tiêu dùng giảm. Các loại thịt ba chỉ, thịt băm, thịt nạc... chỉ khoảng 60.000 đến 80.000 đồng/kg, xương sườn khoảng 90.000 đồng/kg.

Thịt mát MEAT Deli đáp ứng “3 tuyến kiểm dịch”

Tháng 12.2018, tổ hợp chế biến thịt Meat Hà Nam với số vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng ra mắt người tiêu dùng Hà Nội sản phẩm thịt heo mát MEATDeli. Với đặc điểm nhiệt độ thịt được giữ ổn định 0oC đến 4oC cho đến tay người tiêu dùng và được sản xuất theo công nghệ thịt mát từ châu Âu, MEATDeli cho chất lượng thịt tươi ngon và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đến tay người tiêu dùng. Thịt mát MEATDeli đã "cháy hàng" tại 37 siêu thị VinMart và chuỗi các cửa MEATDeli trong ngày đầu tiên có mặt trên thị trường.

Ngày 10.4.2019, ổ dịch tả heo châu Phi được phát hiện cách xa tổ hợp sản xuất thịt Meat Hà Nam 1,5 km. Ngày 12.4.2019, tổ hợp chế biến thịt Meat Hà Nam đã chủ động tạm ngưng hoạt động để tuyệt đối đảm bảo vấn đề an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng và phòng ngừa dịch bệnh lây lan đến nơi sản xuất. Ngày 2.6.2019, được sự cho phép theo công văn số 3708 HD/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, thịt lợn mát MEATDeli quay trở lại các cửa hàng VinMart và hệ thống cửa hàng bán lẻ MEATDeli Hà Nội.

Mỗi sản phẩm MEATDeli đưa ra thị trường đều đáp ứng yêu cầu của 3 tuyến kiểm dịch: - Tuyến kiểm dịch số 1: “Kiểm dịch lợn ngay tại trại, lợn khỏe mới được xuất trại”, chỉ thu mua lợn khoẻ từ các trang trại đã được kiểm nghiệm âm tính với dịch tả lợn châu Phi và được cấp Giấy chứng nhận của Chi cục Thú y; - Tuyến kiểm dịch số 2: “Kiểm dịch lợn trước khi nhập vào Nhà máy”, phòng xét nghiệm với thiết bị châu Âu được lắp đặt và vận hành 24/24 giờ ngay tại Nhà máy Meat Hà Nam tiến hành rà soát và bảo đảm thêm 1 lần nữa không có lợn bệnh hoặc đang mang mầm bệnh đưa vào Nhà máy; - Tuyến kiểm dịch số 3: “Kiểm dịch, thịt lợn an toàn mới được xuất bán khỏi Nhà máy”, kiểm tra lần cuối chắc chắn thịt mát MEATDeli đưa ra thị trường không bị nhiễm mầm bệnh. Thịt mát MEATDeli được đóng gói kín ngay tại nhà máy với công nghệ Oxy-Fresh bảo đảm Vệ sinh An toàn Thực phẩm và giảm thiểu khả năng bị lây nhiễm. Hệ thống bảo quản, lưu thông và phân phối đảm bảo nhiệt độ thịt mát luôn trong mức từ 0oC đến 4oC cho đến khi đến tay người tiêu dùng.

Dịp này, thịt mát MEATDeli và Hệ thống Giáo dục Vinschool cũng ký kết hợp đồng cung cấp thịt mát MEAT Deli vào bếp ăn trường học Vinschool, nhằm đưa nhiều món ngon và bổ dưỡng theo xu hướng tiêu dùng hiện đại trên thế giới, đến với học sinh thuộc Hệ thống Giáo dục Vinschool.