Thời trang giá trị 5.000 UDD cũng bị cắt để kiễm nghiệm formaldehyde

Quy định gây tổn thất nhiều cho doanh nghiệp Theo ông Jonhathan Hạnh Nguyễn, quy định phải kiểm định chất formaldehyde và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm trong sản phẩm dệt may mới có hiệu lực từ đầu năm nay đã ảnh hưởng lớn đến nhập khẩu của hàng hiệu áo quần của doanh nghiệp. Khi nhập hàng về, nếu nhà nhập khẩu không có mẫu vải để kiểm định phải chịu lấy mẫu áo trị giá cả 5.000 USD cắt mang đi kiểm nghiệm, nếu không thì lấy nguyên sản phẩm mang đi kiểm nghiệm. “Quy định này gây mất mát quá nhiều chi phí và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”, ông Hạnh nhấn mạnh và đề nghị bỏ quy định này. "Chiếc áo cao cấp bị cắt miếng vải để kiểm tra rồi thì bán cho ai?"- ông đặt câu hỏi

Ngọc Dương Doanh nghiệp kiến nghị thời gian đăng kiểm xe nhập khẩu kéo dài gây tổn thất cho người tiêu dùng và nhà kinh doanh Ông Laurent Genet – Đại diện Eurocham, cũng thông tin, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ châu Âu về Việt Nam đang gặp khó khăn bởi thủ tục kiểm định chất lượng hàng nhập theo quy định tại Nghị định 116 và Thông tư 41/2018 của Bộ Giao thông vận tải. Theo vị này, mỗi lần nhập đợt hàng, doanh nghiệp mất 42 ngày để chờ có kết quả kiểm định trước khi được thông quan lô hàng đưa về cho các đại lý tiêu thụ. Điều đáng nói là xe nhập từ khu vực ASEAN lại chỉ mất 2 tuần để kiểm định. "Trong khi hải quan nỗ lực tìm giải pháp giúp doanh nghiệp thông quan lô hàng nhanh thì lại luôn vướng bởi quy định tại thông tư 41"- ông Laugent Genet nói và kiến nghị nên có sự thống nhất trong thời gian làm thủ tục kiểm định của xe nhập từ EU cũng như từ ASEAN như nhau, không nên kéo dài gây thiệt hại nhiều cho doanh nghiệp. Ông Laurent Genet – Đại diện Eurocham, cũng thông tin, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ châu Âu về Việt Nam đang gặp khó khăn bởi thủ tục kiểm định chất lượng hàng nhập theo quy định tại Nghị định 116 và Thông tư 41/2018 của Bộ Giao thông vận tải. Theo vị này, mỗi lần nhập đợt hàng, doanh nghiệp mất 42 ngày để chờ có kết quả kiểm định trước khi được thông quan lô hàng đưa về cho các đại lý tiêu thụ. Điều đáng nói là xe nhập từ khu vực ASEAN lại chỉ mất 2 tuần để kiểm định. "Trong khi hải quan nỗ lực tìm giải pháp giúp doanh nghiệp thông quan lô hàng nhanh thì lại luôn vướng bởi quy định tại thông tư 41"- ông Laugent Genet nói và kiến nghị nên có sự thống nhất trong thời gian làm thủ tục kiểm định của xe nhập từ EU cũng như từ ASEAN như nhau, không nên kéo dài gây thiệt hại nhiều cho doanh nghiệp.

Ông Jonhathan Hạnh Nguyễn cho biết, doanh nghiệp ông có mặt tại Việt Nam đã hơn 34 năm, đã phát triển hơn 1.000 cửa hàng kinh doanh hàng cao cấp, năm 2018 số thuế nộp cho ngân sách hơn 2.000 tỉ đồng. “Cộng đồng DN mong muốn Bộ Tài chính sẽ chuẩn bị nhiều chính sách phù hợp nhằm tạo hành lang pháp lý, tạo môi trường kinh doanh cho các DN. Ngoài ra, ngành hải quan tăng cường công tác chống thất thu thuế từ vấn nạn hàng gian, hàng giả, hàng xách tay, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh”, ông Jonathan Hạnh Nguyễn nói.

Tôn vinh 250 doanh nghiệp đóng góp hơn 55% tổng số thu của TP.HCM

Dịp này, Cục Hải quan TP.HCM đã tôn vinh 250 doanh nghiệp tiêu biểu, đóng góp 60.140 tỉ đồng, chiếm 55,5% tổng thu ngân sách của Cục Hải quan TPHCM trong năm 2018. Phát biểu tại Hội nghị, ông Đinh Ngọc Thắng – Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết, trong năm 2018, hàng chục ngàn dòng hàng có thuế suất thuế nhập khẩu 0% khi Việt Nam cam kết áp dụng 11 Hiệp định thương mại tự do FTA. Thu ngân sách từ xăng dầu giảm do nhà máy lọc dầu Vân Phong và Nghi Sơn đi vào hoạt động. Ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu bị tác động bởi yếu tố kỹ thuật theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP khiến nguồn thu giảm mạnh. Thế nhưng với sự đồng hành và đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là 250 doanh nghiệp tiêu biểu đã giúp hải quan thành phố thành vượt 367 tỉ đồng so với chỉ tiêu được giao, tổng thu đạt gần 108.400 tỉ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết : Thành phố luôn ghi nhận đóng góp của Cục Hải quan và các doanh nghiệp cho sự phát triển chung. Năm 2019, TP.HCM tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, công bố đầy đủ thủ tục hành chính. Cam kết với lãnh đạo thành phố và cộng đồng DN, đại diện các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài…"Hải quan thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuống 70 giờ với hàng xuất khẩu và 90 giờ với hàng nhập khẩu"- ông Thắng cam kết.