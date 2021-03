Thủ tướng khảo sát vị trí xây dựng Nhà máy điện Long An 3 tỉ USD

Ngày 21.3, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính Trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu cùng đại diện các bộ, ngành T.Ư và lãnh đạo tỉnh Long An đã có chuyến thăm Cảng Quốc tế Long An và khảo sát vị trí xây dựng Nhà máy điện LNG Long An I & II.

Đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đến thăm Cảng Quốc tế Long An ẢNH: BẮC BÌNH

Nhà máy điện LNG Long An I & II có diện tích khoảng 90 ha, đặt trong Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á, thuộc Dự án Cảng Quốc tế Long An (xã Tân Tập, H.Cần Giuộc, Long An) với vốn đầu tư khoảng 3 tỉ USD, đang chuẩn bị xây dựng và dự kiến vận hành vào tháng 12.2025. Dự án có công suất dự kiến 3.000 MW, bao gồm 2 nhà máy tuabin khí chu trình hỗn hợp, công suất mỗi nhà máy 1.500 MW, do công ty VINACAPITAL GS ENERGY PTE. LTD. là chủ đầu tư .

Tại buổi khảo sát, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị mặt bằng để khởi công xây dựng Nhà máy điện LNG Long An I & II. Bên cạnh đó là sự điều phối và hợp tác chặt chẽ giữa nhà đầu tư, địa phương và các bộ, ngành liên quan, nhanh chóng và kịp thời trong thời gian đầu, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy quá trình triển khai xây dựng Nhà máy điện LNG Long An I & II đúng tiến độ yêu cầu.

Cũng trong ngày 21.3, UBND tỉnh Long An đã trao quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Điện LNG Long An I & II cho Công ty INACAPITAL GS ENERGY PTE. LTD. Việc đầu tư xây dựng và khai thác Nhà máy điện LNG Long An I & II tại Dự án Cảng Quốc tế Long An là bước ngoặt quan trọng trong quá trình thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của vùng ĐBSCL.

Cảng Quốc tế Long An do Đồng Tâm Group làm chủ đầu tư, có khả năng tiếp nhận tàu 30.000 - 70.000 DWT, tổng chiều dài cầu cảng 1.670 m, đang trong quá trình vừa xây dựng vừa khai thác. Bên cạnh Khu dịch vụ công nghiệp 239 ha là Khu công nghiệp 396 ha, cũng nằm trong Khu liên hợp Dịch vụ Cảng biển cùng các tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu trọn gói cho các doanh nghiệp đến đầu tư.

Cảng Quốc tế Long An có khả năng tiếp nhận tàu 30.000 - 70.000 DWT ẢNH: BẮC BÌNH

Chủ đầu tư đang xúc tiến hoàn tất các thủ tục pháp lý xin mở rộng quy mô cầu cảng số 8 và 9 có công suất thiết kế đón tàu trọng tải lên đến 100.000 DWT. Khi đó, tổng chiều dài liên tục của bờ cảng lên đến 2.368 m; quy mô công suất hàng hóa thông quan đạt hơn 80 triệu tấn/năm.