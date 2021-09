Thuê máy in - Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp

Dịch vụ cho thuê máy in là gì?

Không đơn thuần chỉ là chuyển máy in sẵn có cho những doanh nghiệp là khách hàng có nhu cầu thuê, bên cho thuê sẽ chịu trách nhiệm giải quyết tất cả những vấn đề liên quan tới nhu cầu in ấn và sử dụng dịch vụ, từ việc triển khai hệ thống máy in theo yêu cầu, xử lý những vấn đề kỹ thuật, thay mực, bảo trì, sửa chữa, chịu rủi ro khi có hư hỏng…thậm chí là cả nâng cấp mới nhất cho máy.

Tại sao doanh nghiệp nên thuê máy in?

Không nhiều doanh nghiệp có sẵn đội ngũ kỹ thuật chuyên về các giải pháp in ấn, trong khi những rủi ro phát sinh có thể xảy ra bất cứ khi nào, gây gián đoạn công việc của doanh nghiệp. Đây là lí do khiến dịch vụ cho thuê máy in chiếm ưu thế tuyệt đối khi tất cả các vấn đề đều đã được dự đoán và có sẵn giải pháp trong gói dịch vụ.

Lợi ích thứ hai từ việc thuê máy in là bên thuê sẽ có lựa chọn về máy in phù hợp nhất cho nhu cầu in ấn của minh. Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ không còn phải bận tâm đến vòng đời sản phẩm hay thời hạn để nâng cấp giải pháp in ấn.

Ưu điểm lớn cuối cùng của giải pháp thuê máy in là về chi phí. Không mất một khoản đầu tư lớn ban đầu; không phải chịu rủi ro về trục trặc kỹ thuật; dễ dàng quản lý chi phí cho việc in ấn vì tất cả những khoản phát sinh cho việc bảo dưỡng, thay thế linh kiện, thay mực… đều nằm trong gói dịch vụ cho thuê máy in thanh toán định kỳ hàng tháng.

Với tất cả những ưu điểm kể trên, rõ ràng thuê máy in là một giải pháp cực kỳ tối ưu cho bài toán in ấn của phần lớn doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, doanh nghiệp cũng cần phải lựa chọn được đơn vị cung cấp uy tín.

Chọn nơi uy tín, chất lượng để thuê máy in

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành, Hitechpro luôn tự hào là nhà cung cấp các thiết bị, giải pháp, đồng thời là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê máy in cho các cơ quan, doanh nghiệp vừa và lớn tại Việt Nam.

Hitechpro là đối tác chính thức của HP - nhà sản xuất thiết bị doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, Hitechpro luôn cung cấp những sản phẩm HP chính hãng, mới nhất và chất lượng nhất cho khách hàng.

Điểm khác biệt trong chất lượng dịch vụ thuê máy in của Hitechpro là đội ngũ kỹ thuật viên được HP đào tạo bài bản, dày dặn kinh nghiệm, luôn kịp thời xử lý vấn đề khi cần. Trường hợp hiếm hoi khi sửa chữa, bảo dưỡng kéo dài, Hitechpro sẽ hỗ trợ doanh nghiệp máy in khác để dùng tạm, tránh gián đoạn công việc.

Máy in chính hãng, hỗ trợ tận tâm, nhanh chóng, đảm bảo kỹ thuật là những gì Hitechpro tự tin cung cấp cho doanh nghiệp thuê máy in. Doanh nghiệp có thể liên lạc trực tiếp để có thêm những thông tin chi tiết về dịch vụ cho thuê máy in của Hitechpro.

Bên cạnh dịch vụ cho thuê, Hitechpro cũng là một công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm máy in HP chính hãng cực kỳ chất lượng, các doanh nghiệp có nhu cầu mua sản phẩm vẫn có thể đặt hàng ngay.

Những sản phẩm máy in HP nổi bật được cung cấp bởi Hitechpro

Đáp ứng nhu cầu về mọi mặt của các doanh nghiệp, Hitechpro vừa cho thuê máy in vừa là nơi kinh doanh các sản phẩm in ấn chính hãng HP.

Máy in trắng đen HP LaserJet MFP M72625/M72630 có dung lượng bộ nhớ cao 1,5GB phục vụ in ấn khối lượng lớn, công suất in tối đa 50 trang trong 1 phút; màn hình điều khiển cảm ứng 7 inch. Loại máy in chất lượng này phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ yêu cầu về tính năng bảo mật.

HP LaserJet Managed MFP E72525/30/35 cũng in trắng đen nhưng chuyên nghiệp hơn với dung lượng bộ nhớ cao 6GB, công suất tối đa 60 trang trong 1 phút; màn hình cảm ứng 8 inch. Sở hữu công suất in khối lượng lớn, tạo nên lợi thế cho các doanh nghiệp có đặc thù về các sản phẩm in ấn như bản vẽ kiến trúc, hay các ngành về may mặc, thủ công,...

Một phiên bản nâng cấp và hoàn thiện hơn đối với những doanh nghiệp thuộc những ngành mỹ thuật, thời trang, nội thất,... Máy in HP Color LaserJet Managed MFP E87640/50/60 sẽ là một sự lựa chọn đáng để đầu tư khi được trang bị tính năng in màu hiện đại, cùng tốc độ in cực nhanh, dung lượng bộ nhớ lên đến 7GB.