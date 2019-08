Thương lái tranh nhau mua cúc tiger cho lễ Vu lan, nhà vườn Sa Đéc “thắng lớn”

Nhà vườn phấn khởi

Theo nhiều hộ trồng hoa tại làng hoa Sa Đéc (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp ), liên tiếp 10 ngày qua, nhiều thương lái từ các tỉnh thành An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cần Thơ…đã đến tận vườn đặt mua hoa cúc để phục vụ thị trường lễ Vu lan . Tùy theo chất lượng hoa, giá mua từ từ 5.000 - 7.000 đồng/cây, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018. Riêng những vườn cúc có túi bao hoa để vận chuyển đi xa thuận tiện thì giá 10.000 đồng/cây trở lên. Với giá bán này, trung bình mỗi cây cúc tiger, nông dân lãi từ 3.000 - 5.000 đồng.

Ông Trần Công Phúc (ngụ xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc) cho hay hơn 2.000 cây cúc tiger của ông đã được thương lái đặt mua hết với giá 6.000 đồng cây. “Tôi chỉ dành một phần nhỏ đất của gia đình trồng cúc tiger để tăng thêm thu nhập. Mấy ngày nay thương lái họ đến hỏi mua cúc nhiều lắm. Tôi bán xô ngang ngửa hết vườn mới có giá 6.000 đồng, chứ bán cho họ chọn từng cây thì giá cao hơn nhiều”, ông Phúc phấn khởi nói.

Tận dụng khoảng đất gò cao, nhiều hộ dân ở làng hoa Sa Đéc trồng cúc tăng thu nhập. ẢNH: TRẦN NGỌC

Chung niềm vui trúng giá như ông Phúc, ông Nguyễn Sơn Tòng (ngụ xã Tân Khánh Đông) cũng vừa bán hết 4.000 cây cúc tiger cho một thương lái ở Vĩnh Long với giá 10.000 đồng/cây. Anh Tòng nói thêm: “Tôi trồng gần 5.000 cây cúc tiger nhưng hao hụt nên còn khoảng 4.000cây. Do vận chuyển xa nên thương lái yêu cầu phải bao hoa lại. Mặc dù bao hoa tốn thêm chi phí thuê nhân công và mua bao nhưng bù lại giá cao hơn và dễ bán. Với giá này tôi thu lãi 5.000 đồng/cây”.

Không đủ hàng

Dạo quanh những cánh đồng hoa cúc tiger tại Sa Đéc thời điểm này, đa số đã được thương lái đặt mua hết.

Anh Trường, thương lái đến từ An Giang định đến Sa Đéc mua khoảng 10.000 cây cúc tiger bỏ mối vào dịp lễ Vu lan. Tuy nhiên, do đến trễ so nên chỉ mua được hơn 4.000 cây. “Lễ Vu lan năm nào nhu cầu mua hoa cúc chưng cũng tăng cao nên tôi phải tranh thủ đi đặt mua trước để bán lại. Năm nay, mặc dù đã điện thoại đặt trước nhưng đa số các hộ trồng cúc đều trồng ít hơn và thời tiết không thuận lợi, cây chết nhiều nên đi mua mấy bữa nay vẫn chưa đủ số lượng”, anh Trường thất vọng.

Các vườn cúc tạo việc làm thu nhập khá cho nhiều lao động địa phương. ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo các hộ dân trồng cúc tiger tại Sa Đéc, do thời điểm xuống giống hoa phục vụ lễ Vu lan (Rằm tháng 7) năm nay thời tiết thất thường nên cây con chết nhiều. Mặt khác, thời điểm này đa số các hộ dân để dành diện tích đất để xuống giống vụ hoa tết 2020 nên diện tích trồng cúc tiger bị thu hẹp. Cung ít hơn lý do mà mấy ngày qua thương lái ở các nơi đổ dồn về Sa Đéc “săn” cúc tiger tăng vọt.

Ngoài trồng kiểng công trình và trồng hoa phục vụ tết, thời gian quan nhiều nông dân tại các xã Tân Khánh Đông, Tân Quy Tây và Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc) đã tận dụng diện tích đất trống, đất gò cao để trồng cúc tiger bán vào các ngày lễ, ngày rằm tăng thu nhập khá cao. Các nhà vườn đã góp phần tạo việc làm thời vụ cho hàng trăm lao động địa phương, qua các công việc như ngắt đọt, bao hoa…