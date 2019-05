Thủy sản gặp khó vì nhân dân tệ mất giá

Trung Quốc là một trong 4 thị trường xuất khẩu lớn của thủy sản Việt Nam với giá trị trung bình mỗi năm trên 1 tỉ USD và luôn tăng trưởng ấn tượng.

Tuy nhiên trong quý đầu tiên của năm nay xuất khẩu cả tôm và cá tra Việt Nam sang Trung Quốc đều giảm. Cụ thể, tôm giảm 15%, cá tra giảm gần 2%...tổng giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

tin liên quan Thủy sản xuất khẩu tháng sau giảm mạnh hơn tháng trước Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong bối cảnh NDT liên tục bị phá giá và mất giá nhiều hơn so với mức mất giá của VND trước USD, sẽ tạo ra chênh lệch mất giá giữa NDT so với VND là rất lớn. Vì thế, giá trị của VND so với NDT tăng lên. Do vậy, giá hàng hóa, trong đó có thủy sản xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc sẽ cao hơn, gây khó khăn cho việc tiêu thụ. Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong bối cảnh NDT liên tục bị phá giá và mất giá nhiều hơn so với mức mất giá của VND trước USD, sẽ tạo ra chênh lệch mất giá giữa NDT so với VND là rất lớn. Vì thế, giá trị của VND so với NDT tăng lên. Do vậy, giá hàng hóa, trong đó có thủy sản xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc sẽ cao hơn, gây khó khăn cho việc tiêu thụ.

Hiện nước cạnh tranh xuất khẩu lớn nhất với Việt Nam tại thị trường Trung Quốc là Ấn Độ, đang có nguồn cung tôm giá rẻ hơn lại thêm đồng rupee cũng bị phá giá sâu so với USD, nên chênh lệch mất giá với NDT ít hơn so với VND. Do vậy, Ấn Độ sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc và Việt Nam sẽ bị áp lực cạnh tranh mạnh hơn.

Trung Quốc là thị trường lớn , nếu bị ảnh hưởng chắc chắn sẽ làm giảm doanh số thủy sản xuất khẩu nói chung và sẽ tác động đến các thị trường khác trong khu vực. “Các nhà nhập khẩu Trung Quốc rõ ràng đang có xu hướng lựa chọn tôm Ấn Độ giá rẻ thay vì tôm Việt Nam trong thời gian gần đây, khiến cho xuất khẩu tôm Việt Nam bị sụt giảm liên tục từ năm ngoái đến nay”, báo cáo của VASEP cho biết.

Không chỉ thủy sản, Trung Quốc còn là thị trường lớn của nhiều loại nông sản khác của Việt Nam, việc NDT mất giá có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nhóm hàng này trong thời gian tới.