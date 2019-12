Tiện ích - át chủ bài gia tăng giá trị Him Lam Green Park

Khu đô thị Him Lam Green Park là một trong những khu đô thị tiên phong kiến tạo môi trường sống hội tụ đầy đủ tiện ích cho cuộc sống hiện đại và đẳng cấp.

Gia tăng giá trị bất động sản

Bên cạnh những giá trị của dự án bất động sản như vị trí, quy hoạch, cảnh quan…, yếu tố được coi là then chốt để khách hàng “xuống tiền” là danh sách tiện ích được chủ đầu tư cam kết. Yếu tố này càng đặc biệt quan trọng cho khách mua sản phẩm nằm trong khu đô thị, vì đây được coi là mấu chốt hình thành chất lượng sống của một khu đô thị hoàn chỉnh.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản miền Bắc nói chung và Bắc Ninh nói riêng đang bước vào giai đoạn sôi động với sự xuất hiện của nhiều dự án, doanh nghiệp muốn tìm cho mình “chỗ đứng” vững chắc thì cần phải có chiến lược khác biệt, đón đầu xu thế, có như vậy mới đủ sức cạnh tranh. Cũng chính vì vậy, việc hình thành khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Bắc Ninh - Him Lam Green Park với hệ thống hơn 40 tiện ích được cho là lý do hàng đầu hấp dẫn khách hàng chủ đầu tư Him Lam.

Cụ thể, Him Lam Green Park là mô hình khu đô thị “2 trong 1” vừa sở hữu không gian sống khoáng đạt vừa tích hợp hệ thống tiện ích đồng bộ vốn đã được ưa chuộng tại các nước phát triển. Dự án gây ấn tượng mạnh mẽ bởi hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, các cư dân được hưởng trọn vẹn những dịch vụ cao cấp về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, kinh doanh, vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn, kết nối cộng đồng… được bố trí dày đặc trong nội khu. Tại đây, chủ đầu tư cũng dành gần 50% diện tích để phát triển mảng xanh, không gian cộng đồng nhằm tạo môi trường trong lành, tách biệt với khói bụi, ồn ào của nhịp sống công nghiệp.

Hệ thống trường liên cấp mầm non - tiểu học - THCS được đầu tư đồng bộ và hiện đại Him Lam Green Park cũng thể hiện rõ định hướng phát triển cộng đồng của chủ đầu tư từ các nền tảng giáo dục. Hệ thống trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở đều được ưu ái đầu tư với nhiều tiện ích hiện đại theo mô hình khu phức hợp giáo dục hiện đại, mang tầm quốc tế. Him Lam Green Park cũng thể hiện rõ định hướng phát triển cộng đồng của chủ đầu tư từ các nền tảng giáo dục. Hệ thống trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở đều được ưu ái đầu tư với nhiều tiện ích hiện đại theo mô hình khu phức hợp giáo dục hiện đại, mang tầm quốc tế.

Đặc biệt, với việc chủ đầu tư mở rộng quy hoạch, gia tăng các tiện ích cao cấp cũng là một trong những minh chứng cho thấy không gian và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng cư dân luôn được đặt lên hàng đầu.

“Với cư dân đô thị, việc địa điểm làm việc và sinh sống gần nhau sẽ là lợi thế để có thể tận dụng thời gian một cách tối ưu dành cho nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động thay vì phải di chuyển xa đến chỗ làm. Đây là một trong những điểm khác biệt của khu đô thị khi sở hữu vị trí thuận tiện giao thông" - đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Kênh sinh lời hiệu quả

Theo nhiều chuyên gia đánh giá, hai năm vừa qua, thị trường bất động sản Bắc Ninh biến động liên tục tăng. Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường Bắc Ninh phần lớn được đánh giá do thu hút lượng lớn các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài, chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản về làm việc tại các khu công nghiệp.

Với việc trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2022, cơ sở hạ tầng của Bắc Ninh sẽ được đẩy mạnh. Điều này không chỉ là một bước tiến mới cho thành phố Bắc Ninh mà còn tạo ra những tác động mạnh đến nhiều lĩnh vực khác, trong đó bất động sản được đánh giá là sẽ có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực.

Theo quan điểm của nhiều nhà đầu tư, mức giá BĐS Bắc Ninh hiện đang vẫn có xu hướng tăng cao, quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, do vậy thị trường bất động sản Bắc Ninh hứa hẹn vẫn sẽ sôi động và là kênh sinh lời hiệu quả cho các nhà đầu tư.

Không gian cộng đồng tại Him Lam Green Park được đặc biệt chú trọng

Bên cạnh đó, thị trường thời gian qua cho thấy giá cả không phải là yếu tố quyết định chính cho việc "xuống tiền" của người dân. Giá trị dự án được gia tăng bằng chất lượng cũng như các công trình tiện ích: Trường học, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, không gian cộng đồng và cảnh quan chung. Điều đó cũng lý giải vì sao các dự án cao cấp vẫn được nhiều khách hàng quan tâm, còn những dự án thiếu tiện ích không được khách hàng chuộng.

Đặc biệt, phần lớn những người mua nhà trong thời gian gần đây là những người có nhu cầu thực, mua để ở, đầu tư lâu dài, do vậy họ quan tâm, chú trọng nhiều hơn vào cảnh quan nơi họ sinh sống cũng như các dịch vụ tiện ích cao cấp và hoàn chỉnh của dự án.

Chính vì vậy, mô hình khu đô thị hoàn chỉnh như Him Lam Green Park sẽ tiếp tục là tâm điểm quan tâm của thị trường bởi phù hợp với tâm lý khách hàng khi lựa chọn nơi an cư - đầu tư được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, tiện ích nội ngoại khu đầy đủ và thuận tiện giao thông.