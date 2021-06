Các đối tác hứng khởi đồng hành cùng NowFood hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch

Đại diện của NowFood chia sẻ: “Trong giai đoạn dịch Covid-19 có những chuyển biến phức tạp như hiện nay, chúng tôi nhận thấy sự gia tăng nhu cầu đặt món rất lớn trên Now. Việc đặt món ăn giao về nhà có nhiều ưu điểm như: nhanh gọn, tiện lợi, đa dạng trong lựa chọn món ăn. Đặc biệt, quy trình “Giao hàng không tiếp xúc” từ Now giúp tránh nguy cơ tiếp xúc với nhiều người. Bên cạnh đó, người dùng có thể chọn hình thức thanh toán trực tuyến qua ví điện tử Airpay có trên ứng dụng Now để tiện lợi trong việc thanh toán cũng như hạn chế nguy cơ lây lan dịch”.

Cũng theo đại diện của NowFood: “Để cùng với các đối tác nhà hàng, quán ăn vượt qua khó khăn trong giai đoạn này là điều chúng tôi trăn trở và đi đến quyết định cùng các đối tác đưa ra hàng loạt các ưu đãi lớn cho khách hàng trong sự kiện “6.6 - Sale giữa năm, giảm nửa giá” bao gồm các chương trình hoành tráng như: Deal sốc chỉ 6K, Tiệc nửa giá - giảm 66K , Deal đếm ngược về 1Đ,...”.