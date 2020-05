'Đi chợ online' giải pháp mua sắm tiện lợi, tiết kiệm của nội trợ Việt hiện đại

Thành lập từ năm 2018, NowFresh là một trong những đơn vị luôn đi tiên phong và đứng vững trên thị trường gần 2 năm trong lĩnh vực đi chợ online. Với phương châm “nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi, an toàn, tiết kiệm” NowFresh đã giúp chị em thuận lợi và thoải mái hơn trong việc đi chợ mỗi ngày. Những lợi ích mà NowFresh mang lại được thể hiện ở những điểm như sau: • Đi chợ vô cùng nhanh chóng với thời gian chưa tới 1 giờ đồng hồ, tài xế đã mang thực phẩm tươi ngon đến tận nhà. • An tâm đổi trả trong 24 giờ, nếu có vấn đề sản phẩm. Thao tác phản hồi trực tiếp ngay trên app Now rất tiện lợi. • Phương thức đặt hàng và thanh toán đơn giản, nhiều lựa chọn. Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, ví điện tử AirPay. • NowFresh liên kết với rất nhiều đối tác uy tín như BigC, Vinmart+, MEATDeli, Circle K, GS25,… giúp khách hàng dễ dàng chọn được các sản phẩm mong muốn với sự đa dạng của nhiều loại thực phẩm tươi sống, kể cả dòng thực phẩm hữu cơ cao cấp, nguồn gốc ngoại nhập: rau củ, trái cây tươi, thịt tươi, thủy hải sản, đồ khô, gia vị, hàng nhu yếu phẩm… • Đảm bảo an toàn tuyệt đối, giúp khách hàng hạn chế tiếp xúc nơi đông người, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. • Đặc biệt hơn phải kể đến chính sách MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN trong bán kính 5km. Bên cạnh đó, NowFresh luôn có các ưu đãi hấp dẫn từ các nhà bán hàng để dành tặng cho khách hàng của mình, với mong muốn giúp mọi người nhận được nhiều quyền lợi và có thể tiết kiệm chi phí nhiều nhất có thể.