Gia đình rủ nhau đi rửa xe diệt khuẩn dịp tết

Nguyên nhân vì sao cần rửa xe diệt khuẩn?

Suốt nửa năm trở lại đây, vấn đề chất lượng không khí tại các thành phố lớn tại Việt Nam luôn ở mức báo động. Người Việt ưu tiên sử dụng xe hơi trong sinh hoạt hằng ngày nhưng quên mất đó là một “ổ” vi khuẩn nếu không được vệ sinh thường xuyên.

2 giờ một ngày là khoảng thời gian trung bình người Việt Nam dành để “chung sống” với chiếc xe của mình mỗi ngày. Với các gia đình có con nhỏ, ô tô đã trở thành nơi sinh hoạt, ăn uống, vui chơi, thậm chí chăm thú cưng… Trăm mục đích sử dụng, nhưng có vẻ chính không gian bên trong chiếc xe thường chưa nhận được sự quan tâm đúng mức.

Khảo sát nhanh trên các diễn đàn ô tô, người Việt có thói quen rửa xe khoảng 1 tháng/1 lần. Thậm chí nhiều người chỉ mới quan tâm đến việc vệ sinh bên ngoài xe tránh bụi bặm, chứ vẫn ngại việc vệ sinh toàn diện cả nội thất bên trong. Không lạ khi có rất nhiều chiếc xe hơi dành cho gia đình luôn trong tình trạng bừa bộn ngộp mùi, bị bỏ mặc vài tháng mới rửa một lần, tích tụ đủ thứ thức ăn, bụi bặm, nấm mốc từ giày dép, mồ hôi, da người… Nếu chỉ ỷ lại vào hệ thống điều hòa hút bụi cho xe mà không chủ động giữ xe sạch sẽ, điều hòa có thể bị biến thành một ổ găm trữ bụi mịn lâu ngày, dẫn đến nhiều nguy cơ bệnh hô hấp và viêm nhiễm.

Rủ nhau đi rửa xe công nghệ mới, các gia đình nói gì?

Nhiều gia đình quan tâm đến sức khỏe, chất lượng không khí trong xe hơi, vì thế đã rủ nhau đi trải nghiệm công nghệ rửa xe hơi nước bão hòa mới tại TP.HCM. Đáp ứng nhiều tiêu chí của các gia đình bận rộn như: rửa xe tại nhà, rửa xe toàn diện trong vòng vài tiếng đồng hồ gồm khoang máy, nội và ngoại thất…

Anh Ngô Trí Minh (43 tuổi), hiện đang kinh doanh tự do tại TP.HCM, là một ông bố của 2 đứa con, anh chia sẻ về công nghệ rửa xe mới diệt khuẩn khiến gia đình thích thú: “Đây là một dịch vụ công nghệ rửa xe mới… Điều đầu tiên làm mình ấn tượng đó là rất tiện lợi. Mình chỉ đặt lịch trên app và sau đó đúng ngày đúng giờ sẽ có người đến tận nơi vệ sinh xe cho mình. Rửa xe ở đây, khá lâu so với lần rửa bình thường nhưng lại nhanh hơn là làm chuyên sâu tại hãng. Công nghệ mới này gần như rửa khô hoàn toàn, với nội thất thì rửa với độ ẩm 5% và nhiệt độ lên đến 100 độ C - để diệt khuẩn…”.

Bài viết của anh Ngô Trí Minh được sự hưởng ứng từ các gia đình bạn bè

Chị Quỳnh Anh (30 tuổi), hiện đang là nội trợ tại TP.HCM cho biết lý do chị chọn dịch vụ rửa xe mới này vì muốn bảo đảm sức khỏe cho con nhỏ trong gia đình: “Hồi trước Quỳnh Anh cứ nghĩ đơn giản chỉ cần mỗi tuần mang ô tô ra garage rửa xe, hút bụi bên trong là ổn. Vậy nhưng không hề sạch như mình tưởng nha mọi người, mình để ý nhóc nhỏ nhà mình cứ leo lên xe là ách xì miết, 2 vợ chồng bèn xem kỹ các ngóc ngách trong xe mới phát hiện dù đã hút bụi ở ghế, ở thảm mỗi lần đem xe rửa nhưng bụi bám chỗ máy lạnh và trong kẹt ghế nhiều kinh khủng luôn…”.

Bài viết của Chị Quỳnh Anh gây bất ngờ bởi thông tin vi khuẩn trên xe hơi

Công nghệ hơi nước nóng bão hòa trước đây được dùng trong lĩnh vực y tế. Ngay khi được ứng dụng trong việc rửa xe hơi, công nghệ này đã giải quyết được nhiều vấn đề như: rửa xe chỉ tốn 1 lít nước, tiện lợi và diệt khuẩn đến 99% theo chứng nhận từ Viện Pasteur.

Một điểm cộng không thể bỏ qua của PowerSteam chính là tính ứng dụng công nghệ, phục vụ sự tiện lợi của khách hàng đến “tận răng”. Chỉ cần vài phút đặt hẹn qua app hoặc điện thoại, PowerSteam sẽ cử nhân viên tới tận nơi để vệ sinh xe, từ tầng hầm, chung cư, công ty, nhà riêng… PowerSteam hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc “cách mạng” trong thói quen vệ sinh xe hơi ở Việt Nam - một thị trường ô tô đầy sức nóng và ngày càng tăng trưởng.

Mùa cận tết bận rộn này, PowerSteam khiến “nhiệm vụ” rửa xe trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, hiệu quả, nhanh gọn. Không còn cảnh phải xếp hàng, chờ đợi ở các bãi rửa xe, việc vệ sinh chiếc xe chở khách hay xe chở bé yêu sẽ không còn bị lần lữa trì hoãn. Cứ đặt hẹn PowerSteam và chuẩn bị bon bon “xế” yêu siêu sạch cùng gia đình đón năm mới hanh thông.