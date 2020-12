Người dùng Timo Plus được đa dạng lựa chọn sản phẩm tài chính

Là nhân tố mới trên thị trường ngân hàng số Việt Nam, Timo Plus tập trung vào việc xây dựng nền tảng công nghệ nhằm mang lại trải nghiệm ngân hàng số riêng biệt cho người dùng - một trải nghiệm chạm vào mong muốn cốt lõi của họ: Sự tiện lợi. Thấu hiểu nhu cầu đầu tư tích lũy và hướng đến tự do tài chính của các khách hàng, Timo Plus cung cấp đa dạng lựa chọn sản phẩm tài chính trên một tài khoản ngân hàng số duy nhất chỉ với vài phút đăng ký trực tuyến.