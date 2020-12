Xu hướng Tết 2021: Quà tặng cao cấp giá mềm nhập khẩu từ Nhật Bản

Đáp ứng nhu cầu đó, Star Kitchen - thương hiệu cao cấp từ Nhật Bản đã mang đến những hộp quà tết thượng hạng với giá chỉ từ 590.000 VNĐ.

Không còn bao lâu nữa lại đến Tết Nguyên đán, người người nhà nhà từ bây giờ đã bắt đầu rục rịch tìm kiếm những địa chỉ uy tín để lựa chọn quà tết. Tuy nhiên, trước biến động kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh vừa qua, người tiêu dùng cũng trở nên lo ngại hơn về việc thị trường quà tết sẽ kém đa dạng và không có nhiều sự lựa chọn. Cùng với đó là sự e dè về giá cả và chất lượng sản phẩm trong thời buổi vẫn còn nhiều khó khăn.

Tặng quà tết là một truyền thống rất lâu đời của người dân Việt Nam, nó mang ý nghĩa thay cho lời cầu chúc một năm mới ấm áp, bình an và hạnh phúc. Đây không chỉ là một hình thức ngoại giao, mà đó còn là cả tấm lòng và sự trân trọng của người tặng dành cho người nhận.

Trên cơ sở đó, Star Kitchen cho ra đời bộ quà tết Hatsuyume (nghĩa là: Giấc mơ đầu năm), bao gồm: rượu, trà và bánh mứt nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, kết hợp với các loại bánh ngọt cao cấp, làm thủ công tỉ mỉ của chính Star Kitchen. Trà của Star Kitchen được nhập khẩu trực tiếp từ Yanoen, Kyoto - vùng thủ phủ của trà Nhật, đây một công ty trà cao cấp có lịch sử gần 200 năm.

Họa tiết trên hộp quà tết Hatsuyume mang ý nghĩa phúc lộc, hạnh phúc

Người Nhật tin rằng, ngày đầu năm mới nếu bạn mơ thấy núi Phú Sĩ, chim đại bàng hay quả cà tím, thì cả năm sẽ gặp nhiều phúc lộc, gia đình ấm no, hạnh phúc. Do đó, Star Kitchen đã thổi hồn vào hộp quà tết với thiết kế cách điệu, thể hiện thành ý cho một năm mới tươi sáng, bình an và thịnh vượng hơn.

Golden Fruit Pound Cake phủ bột vàng Pháp

Nổi tiếng trên thị trường bánh ngọt trong hơn 7 năm qua, người tiêu dùng đã khá quen thuộc với sản phẩm độc quyền của Star Kitchen - chiếc bánh Golden Fruit Pound Cake phủ bột vàng Pháp với trái cây khô ngâm rượu Whisky thượng hạng, sau khi nướng, từng lớp vàng sẽ được phủ lên mặt bánh tạo nên vẻ ngoài sang trọng.

Hộp quà tết sang trọng từ Nhật Bản có giá chỉ từ 590.000 VNĐ - phù hợp với nhiều ngân sách

Star Kitchen hiện đang có đến 15 set quà, giá linh hoạt từ 590.000 VNĐ đến 29.900.000 VNĐ. Trong đó, 10 set quà đến từ hai bộ sưu tập Maneki và Đại Bàng có giá dưới 2.000.000 VNĐ, dễ dàng phù hợp cho mọi ngân sách, nhu cầu của khách hàng.

Đặc biệt, khách hàng có thể tự chọn các loại bánh mứt yêu thích để tạo ra hộp quà mang ý nghĩa riêng dành tặng cho những người trân quý. Ngoài ra, nhằm mục đích trở thành hộp quà tết sang trọng, đẳng cấp và đầy ý nghĩa dành tặng cho nhân viên, khách hàng, đối tác của các công ty, doanh nghiệp, Star Kitchen sẽ hỗ trợ in logo công ty trên sản phẩm.

