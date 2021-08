Tiêu thụ điện tăng vọt khi giãn cách ở nhà, TP.HCM khuyến nghị tiết kiệm điện

EVNHCMC gửi đến người dân thông điệp “4 đúng” trong sử dụng điện, đó là “Đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu” và “Tắt khi không sử dụng”.

Cài đặt nhiệt độ máy lạnh so với ngoài trời chênh lệch không quá 5 độ C và hạn chế sử dụng nhiều máy lạnh cùng một lúc trong nhà; tăng dùng máy quạt thay cho máy lạnh khi thời tiết mát mẻ; nếu bật máy lạnh có thể sử dụng cùng với quạt để làm mát không khí trong phòng; không sử dụng các thiết bị tiêu tốn nhiều điện trong giờ cao điểm. Đặc biệt, hãy tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên để không chỉ tiết kiệm điện mà còn rất có ý nghĩa phòng dịch Covid-19 hiện nay.

Theo thống kê, tỷ trọng điện dùng cho sinh hoạt tháng 7.2021 tại TP.HCM chiếm 51,56% so với các thành phần khác (công nghiệp, dịch vụ, nông lâm hải sản…) tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng điện thương phẩm của khối này tăng hơn 11,2% so với cùng kỳ tháng 7.2020. Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc EVNHCMC phân tích, nguyên nhân chính dẫn đến việc này là do từ đầu tháng 7.2021 đến nay, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị 12, người dân hầu hết ở nhà cả ngày, sử dụng các thiết bị điện để phục vụ làm việc, giải trí, sinh hoạt, làm mát nhiều hơn. Đặc biệt, máy lạnh là một trong những thiết bị hao tốn điện năng nhất và chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện lớn trong hộ gia đình. Tiêu thụ điện của máy lạnh chiếm từ 28 - 64%, có khi đến 80% chi phí điện của cả gia đình.